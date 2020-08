"Ci stanno davvero rovinando...". Esplode la furia di William su Harry

La biografia non autorizzata sui Sussex "Finding freedom" - uscita nei giorni scorsi in Gran Bretagna e Stati Uniti - continua a fornire rivelazioni scioccanti sull'addio di Harry e Meghan alla famiglia reale. L'annuncio di voler fare un passo indietro dai doveri monarchici scosse l'opinione pubblica inglese ma fece soprattutto tremare le basi della famiglia reale. A essere maggiormente sconvolti e turbati dall'addio furono la regina Elisabetta e il principe William che, secondo quanto rivelato dagli autori del libro, si infuriò con il fratello minore per " aver danneggiato la reputazione della famiglia reale ".

A svelarlo è uno degli autori della biografia, Omid Scobie, che durante un'intervista rilasciata in occasione dell'uscita di "Finding freedom" ha raccontato della frattura che l'uscita di scena dei Sussex provocò nel rapporto tra i due fratelli. Il principe William e il principe Harry non si sarebbero mai parlati dopo l'annuncio di addio fatto dai duchi a inizio gennaio: " I fratelli non si sono più parlati fino al vertice di Sandringham. Non si erano visti, troppe divergenze. Ci vorrà davvero del tempo per guarire questa frattura ".

A ferire maggiormente il principe William sarebbe stata la mancanza di confronto con Harry prima di rendere pubblico il suo desiderio di fare un passo indietro dagli impegni della Corona. Il primogenito di Carlo d'Inghilterra sarebbe stato furioso della leggerezza con cui Harry avrebbe messo in piazza gli affari di famiglia: " Le dichiarazioni dei Sussex non furono discusse internamente. Per questo William si è sentito ferito e tradito dal fratello, perché indossa due "cappelli". Non è solo il fratello ma è anche il futuro re e ha ritenuto che ciò abbia danneggiato la reputazione della famiglia. Harry ha reso gli affari di famiglia di dominio pubblico quando avrebbero dovuto essere discussi in privato e le ripercussioni e i danni di quel gesto continuano tutt'ora ".

Il ruolo di Kate Middleton nell'allontanamento tra William e Harry

L'addio di Harry e Meghan al Regno Unito ha amplificato, se possibile, ancora di più il distacco emotivo tra il principe William e suo fratello minore. A complicare la situazione c'è anche il difficile rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle. Nella biografia la duchessa di Cambridge è descritta come "snob" e "fredda" nei confronti della duchessa di Sussex e questo non avrebbe favorito il riavvicinamento tra i due principi.

L'arrivo di Meghan nella vita di Harry e nella famiglia reale ha infatti sconvolto l'idillio che fino ad allora regnava tra fratelli e cognata. Il rapporto speciale tra Harry e Kate si sarebbe interrotto proprio con l'arrivo della Markle a Palazzo. Kate avrebbe messo in guardia il piccolo di casa Windsor dalle "mire" della bella attrice e questo avrebbe provocato l'allontanamento di Harry dal fratello e dalla cognata, dai quali non si sentiva più appoggiato. Inevitabile il raffreddamento dei rapporti tra le due coppie con Harry sempre più deciso a prendere le distanze dalla famiglia reale.