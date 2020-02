Meghan Markle non ha rimpianti: è felice della vita in Canada

In molti si sono interrogati sulla vita di Meghan Markle ora che ha voltato le spalle alla Corona Inglese. Più di un mese è passato da quel nove gennaio, data in cui gli ex duchi di Sussex hanno espresso il desiderio di vivere lontano dal Londra e da impegni di Palazzo. E secondo le prime indiscrezioni che sono trapelate sul The Sun, la nuova vita di Meghan Markle è tutta rosa e fiori, proprio come l’ex attrice aveva desiderato. Una vita calma e pacata, senza impegni e senza regole, una vita serata, tutta dolci sorrisi e sogni di un futuro migliore.

La fonte rivela che Meghan non avrebbe nessun tipo di rimpianto, non sente la mancanza della sua permanenza a corte, si gode con tutta se stessa il nuovo capitolo della sua vita. "Lei ed Harry si sentono liberi da un peso enorme – fa sapere la fonte anonima ma vicina alla ex coppia reale – Meghan cucina, pensa alla casa e dedica la maggior parte della giornata alla crescita del piccolo Archie. Lo chiama del tempo di qualità – afferma –. Questo le era mancato. Voleva tornare a essere se stessa". Perché come ha affermato la gola profonda, la scelta di prendere le distanze dalla Corona, pare che si stata dettata da quella voglia di tornare a vivere un’esistenza tranquilla, senza quelle regole di Corte che stavano per strozzare la sua quotidianità. Voleva una vita da moglie, madre e da filantropa. Sì, ora che è libera dal gioco dei Windsor, in quanto ex duchessa, ha intenzione di sfruttare la sua influenza al massimo delle sue potenzialità, così da poter supportare molte attività benefiche. Questo è stato il suo obbiettivo fin dall’inizio.

Ma non è finita qui. Il tempo di qualità che Meghan Markle sta trascorrendo, significa anche prendersi cura di se stessa. Mangiare sano e prendere tutti i giorni lezioni di yoga, così da restare in forma ed eliminare i chili di troppo. "È tornata a respirare. Sentiva che non stava per diventare la mamma migliore possibile. Voleva fare qualcosa di più per Archie – continua la fonte -. Sapeva di doverlo fare ben lontano dai confini della Corona". Ha sempre parlato infatti di un ambiente tossico e proprio per questo non riusciva a vivere con serenità. Una vita agita ma non troppo. Impegnati in diversi convegni, Harry è stato pagato più di 750mila sterline in un simposio sulla salute mentale.