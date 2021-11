Dopo il caos a Ballando, Morgan querela la Lucarelli

Finirà in un'aula di tribunale la lite consumatasi a Ballando con le stelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Nel corso dell'ospitata a Oggi è un altro giorno, l'artista ha dichiarato di avere querelato la giornalista in seguito allo scontro consumatosi durante l'ultima puntata del programma del sabato sera di Rai Uno.

La notizia è arrivata a sorpresa negli studi del programma condotto da Serena Bortone. Morgan è stato ospite di Oggi è un altro giorno insieme alla sua insegnante di ballo, Alessandra Tripoli, ed è tornato a parlare dell'accesa discussione avuta con Selvaggia Lucarelli dopo la sua esibizione. Prima delle votazioni della giuria, tra i due sono volate parole grosse e a stento Milly Carlucci è riuscita a riportare la calma tra i due litiganti. Da una parte la giornalista, che nel programma riveste il ruolo di giudice, ha dato del " disonesto, maleducato e capriccioso " all'artista, dall'altra quest'ultimo ha rifiutato il ruolo di giurata della Lucarelli, paragonandola alle " scimmie di Stanley Kubrick" per la sua "incompetenza " musicale. E la lite è degenerata.

A fine puntata Selvaggia Lucarelli ha preteso le scuse di Morgan per le parole dette nei suoi confronti e ha spostato la discussione su Instagram. La giornalista ha pubblicato un messaggio inviatole dal cantante, nel quale quest'ultimo si difendeva parlando di " gioco " e di essere dispiaciuto che la sua intenzione " teatrale " fosse stata male interpretata e l'avesse ferita. Pubblicando l'sms, Selvaggia Lucarelli ha dato nuovamente del " disonesto " a Morgan: " Io non recito e ancor più non recito con copioni e ruoli decisi da te in stato di scarsa lucidità. Morgan ha detto cose molto gravi, di quelle che si dicono alle donne. Attendo le sue scuse pubblicamente ".