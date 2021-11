"Disonesto", "Non ti permettere". Rissa tra Selvaggia Lucarelli e Morgan

Scintille ai margini della pista di Ballando con le stelle tra la giuria e Morgan. L'artista si è scontrato prima con Selvaggia Lucarelli per le pesanti affermazioni rivoltegli dalla giornalista, poi il cantante ha contestato il ruolo di alcuni giurati.

La rissa si è consumata nel finale di puntata, quando erano rimasti solo Arisa, Morgan e Sabrina Salerno a doversi ancora esibire in pista. Marco Castoldi e la sua insegnate Alessandra Tripoli si sono esibiti in studio al ritmo di salsa, ma la performance non è piaciuta a tutti i giurati. La più critica è stata Selvaggia Lucarelli, che ha messo in discussione la scelta di Morgan di inserire una performance tribale all'interno del ballo: " In pratica ti sei preso del tempo per non ballare e per cazzeggiare con il pubblico. A me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo. Hai fatto un autogol ".

Castoldi non ha apprezzato la critica e ha replicato a tono: " Che paura, ho i brividi. Tu non ti intendi di niente né di musica né di altro ". Le parole dell'artista hanno di fatto innescato un botta e risposta serrato con la Lucarelli che ha accusato Morgan di non farla parlare: " Finalmente viene fuori il vero Morgan. Non sei una persona che mi può giudicare visto che mi hai frequentato. Milly Carlucci ha provato a placare gli animi, ma la bagarre è letteralmente degenerata e la giornalista è passata alle critiche sul piano personale: "Sei capriccioso, malizioso e maleducato. Non mi piaci perché sei disonesto quando ti racconti" .

A quel punto Morgan ha perso le staffe e, mentre la sua ballerina e Milly Carlucci lo invitavano alla calma, ha sbottato: " Come si permette di giudicarmi, io non ti insulto e disonesto non me lo dici ". Fabio Canino è intervenuto per sollecitare Selvaggia Lucarelli a concludere il suo intervento per chiudere la polemica, ma Morgan ha proseguito: " Lei è chiusa nell'idea di giudicare. Per Selvaggia Lucarelli la danza è come il monolite per le scimmie di Stanley Kubrick ". A quelle parole la giurata è intervenuta con una nuova provocazione: " Tu non sei il giudice, stai al tuo posto, sei un ballerino ". Superato il punto di non ritorno, la situazione è andata fuori controllo. Morgan ha criticato il ruolo del giurato, riferendosi principalmente alla Lucarelli, ma Carolyn Smith e Alberto Matano hanno invitato tutti al rispetto della giuria. Solo i voti hanno consentito alla Carlucci di chiudere l'accesa polemica, anche se prima dei titoli di coda Selvaggia Lucarelli è tornata a polemizzare, parlando di mancanza di rispetto nei suoi confronti.