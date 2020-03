"Nyv is the new Bugo": è virale l'uscita della cantante dalla scuola di Amici 2020

Lo scorso venerdì 6 marzo, era stata trasmessa la seconda diretta del rinnovato serale di Amici di Maria De Filippi, che aveva decretato l'eliminazione di Talisa Ravagnani. E, a poche ore dalla messa in onda della terza diretta serale di Amici, Il talent-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua diciannovesima edizione consecutiva è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via di alcune misure precauzionali adottate dalla De Filippi di comune accordo con la produzione Mediaset e un momento difficile vissuto da un'allieva di canto, che è finita in preda ad un'improvvisa crisi emotiva, per poi lasciare la scuola più seguita dagli italiani. La terza puntata del serale di Amici, la cui messa in onda è prevista per la serata di oggi, 13 marzo, sarà segnata dall'assenza del pubblico in studio e dei duetti - tra i talenti della scuola e gli ospiti del talent - che in passato hanno intrattenuto il fedele pubblico di Canale 5. E nel corso del nuovo episodio del daytime settimanale di Amici 2020, andato in onda oggi pomeriggio, sono state trasmesse le esclusive immagini della crisi emotiva che ha visto protagonista Nyv, la quale ha minacciato di abbandonare il gioco dei talenti per poi ritornare sui suoi passi e avere un'altra crisi ancora.

La cantante, palesando di non riuscire più a sostenere il peso della gara, è corsa in camera a preparare i bagagli, per poi avviarsi verso l'uscita della scuola. E quando le sue compagne d'avventura l'hanno invitata ad una riflessione sulla sua scelta, lei ha rispedito alle mittenti tutti i consigli. “Raga mollatemi. Non sto bene, non sto bene. Vi voglio bene però…-ha detto, rivolgendosi alle compagne, Giulia Molino e Gaia Gozzi, che hanno provato a più riprese a farla ragionare per non farla uscire dalla scuola-. Raga, lasciatemi fare quello che voglio fare. Andate avanti con quello che state facendo. Per favore fatemi andare via con serenità, vai. Quando uscite ci vediamo, facciamo così”. Del tutto vani si sono inizialmente rivelati i tentativi delle compagne Giulia e Gaia.

Ma poco dopo, Nyv ha fatto un clamoroso dietrofront, tornando nella scuola. Anche se, in occasione delle prove generali registratesi in vista della terza diretta serale di Amici, è apparsa visibilmente turbata e pertanto non può ancora dirsi confermata la sua permanenza nel gioco di Amici.

Il web commenta la crisi di Nyv

Le immagini dell'inaspettato abbandono di Nyv è mostrato in un video condiviso dalla pagina Instagram di Amici. Sotto il quale non sono mancati i commenti del web. Tra cui si legge un messaggio ironico: "Nyv is the new Bugo" ("Nyv è la nuova Bugo"). Poi, emerge un altro commento sarcastico, ancora: "Ma dove crede di andare con sto Coronavirus in giro".