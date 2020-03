Meghan al primo posto nel sondaggio sulle attiviste: è polemica

Tra gli ultimi impegni come reale senior di Meghan Markle figura il prossimo 8 marzo la sua partecipazione ad un convegno indetto per la "Giornata internazionale della donna". Dichiaratasi apertamente femminista sin da bambina grazie all’influenza di sua madre Doria Ragland che le aprì gli occhi sull’oppressione del patriarcato, la Duchessa del Sussex è sempre pronta a spendersi quando si tratta di donne in difficoltà, non per nulla le sue prime due uscite pubbliche in Canada subito dopo la Megexit, furono per visitare due associazioni che si occupano a Vancouver di aiutare donne in ristrettezze economiche o vittime di abusi.

Tornata nel Regno Unito dove oggi, insieme al marito Harry, parteciperà al primo dei loro ultimi eventi come membri attivi della Royal Family, il gala del Fondo Endeavour, a sorpresa, come riporta Express UK, è risultata al primo posto in Inghilterra nella classifica delle donne capaci di ispirare con il loro esempio le nuove generazioni femminili. " In molti si sono chiesti subito se fosse uno scherzo ", scrive il tabloid, riportando tutta una serie di motivazioni "per cui Meghan Markle sarebbe invece il prototipo della donna che le vere femministe cercano di cambiare e combattere".

La Duchessa del Sussex è molto criticata in queste ultime ore sui social dopo aver superato in un sondaggio sulle figure femminili più influenti della Gran Bretagna, condotto da LoveCrafts.com su 5mila personalità di spicco, donne impegnate come l’attivista femminista Jameela Jamil, la sostenitrice dei diritti umani Malala Yousafzai e l’ambientalista Greta Thunberg.

La colonnista della CCN Audrey Hansen, ha affermato che vedere la Markle in cima a questa classifica " è esilarante e assurdo " perché, come ha spiegato, " è il prototipo di donna contro cui le donne combattono. E che proprio lei il prossimo 8 marzo tenga un discorso sul femminismo durante uno dei suoi ultimi eventi come reale senior, è davvero imbarazzante ". E ancora: " Quando ogni 8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna mi prendo del tempo per onorare le donne che mi hanno ispirato. E Meghan Markle non è mai in questa lista. E perché mai dovrebbe esserci? La sua fama si basa proprio su tutto quello che le donne nei secoli aborrono in assoluto: dipendere dagli uomini ".

La reporter ha quindi ricordato come Meghan " abbia usato gli uomini come fossero gradini, letteralmente, per scalare la piramide sociale fino ad arrivare in vetta. Ma è arrivata dov’è non grazie al suo talento di attrice, che non ha, ma solo grazie al potere degli uomini che ha scelto di frequentare. E lei dovrebbe essere da esempio per le nuove generazioni di donne? Ma questo è ridicolo, è uno scherzo?! "

Molti gli utenti di Twitter, soprattutto donne, e accese femministe, che sul social le hanno dato subito ragione, chiedendosi in che cosa mai Meghan Markle “ possa essere d’esempio come donna, se non nell’accalappiare polli milionari. E' solo una arrampicatrice sociale, una cacciatrice d'oro !". Un utente ha scritto: " Se proprio dobbiamo prendere una donna ad esempio nella Royal Family, perchè non la Principessa Anna? Ha sempre vissuto in modo semplice e modesto, prende la metro per spostarsi e non ha voluto titoli reali per i suoi figli Zara e Peter per regalare loro una vita normale ", mentre un altro, considerando ridicolo non solo il primo posto alla Markle, ma l’intero sondaggio, chiede di non prenderlo in considerazione dato che " sul podio le 3 donne più influenti sono Meghan Markle, Greta Thunberg e Rihanna..è ridicolo! ". Un altro ha infine commentato: " Userò questo sondaggio al contrario, per mostrare a mia figlia a chi non deve assolutamente ispirarsi come donna ".

Il sondaggio è stato divulgato dopo che Meghan è stata elogiata pubblicamente dalla società di gelati Coolhaus nella sua ultima campagna pubblicitaria. Coolhaus, una azienda di gelateria con sede in California, ha celebrato il mese di "H istory of Women" dedicando a Meghan Markle un nuovo gusto al caffè. Nella campagna pubblicitaria per il nuovo sapore, il claim recita: " Il gelato perfetto per una vera regina ".

Ma esiste una connessione tra la Duchessa e questa azienda che le ha permesso di usare il nome di Meghan per farsi pubblicità. In vista della Giornata internazionale della donna, il marchio di gelati donerà infatti una sostanziosa fetta dei suoi proventi alla " Myna Mahila Foundation ", un'organizzazione benefica di ONG che si concentra sulle difficoltà delle donne in India quando sono costrette a non andare a scuola o a non lavorare perché hanno il ciclo. Meghan Markle ha visitato questa fondazione nel 2017 e ha scritto un articolo per Time Magazine intitolato: " Come il ciclo influisce sul potenziale femminile ”, raccontando di aver visto in prima persona durante un viaggio in India come le giovani donne lottino per non essere ostracizzate quando hanno le mestruazioni perché in India scarseggiano gli assorbenti.

La Duchessa scrisse: “ Le ragazze mi hanno raccontato di sentirsi in imbarazzo ad andare a scuola durante le mestruazioni, sono mal equipaggiate, usano stracci a mo’ di cuscinetti, non possono partecipare agli sport e senza bagni disponibili per prendersi cura di se stesse nemmeno cambiarsi ed assicurarsi di essere pulite...spesso scelgono di abbandonare la scuola dato che è un problema che si ripresenta ogni mese ".

Ora il marchio di gelati americano è in piena campagna promozionale per Meghan, indicata come esempio di donna coraggiosa " per aver sempre dato il suo sostegno alle iniziative in cui crede ". Ma se nei suoi Usa passa da eroina e donna che lotta per la sua emancipazione per aver rinunciato ad essere mantenuta dalla Royal Family, non è lo stesso nel Regno Unito dove i tabloid riscontrano il fiacco indice di gradimento di cui gode la Duchessa del Sussex, con la maggior parte degli inglesi che, come scrive Express UK, " vogliono rivederla in questi giorni solo per curiosità, ma non per affetto. Meghan non è mai entrata nel cuore dei sudditi di Sua Maestà ".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?