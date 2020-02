Il Principe Harry è tornato a Londra (senza Meghan) per ricucire il rapporto con la Regina

In questi ultimi giorni sono tante le indiscrezioni che si leggono in merito ai reali inglesi. C’è molto interesse su tutto quello che sta accadendo al Principe Harry e a Meghan Markle dopo la decisione, da parte della Regina, di decidere le modalità della Megxit. Decisioni che avrebbero creato diversi malumori tra gli ex duchi di Sussex e la stessa famiglia reale. Infatti il veto da parte della Sovrana di non poter sfruttare il marchio "Sussex Royal" per le attività di Meghan e Harry ha fatto scoppiare un vero e proprio putiferio. Le liti, ancora non del tutto confermate, si sono rincorse in lungo e in largo tra i fili del web, ma ora sulla questione ci sarebbe una svolta (forse) molto sostanziale.

Come si apprendere dai primi rumor di corte, pare che il Principe Harry vorrebbe ricucire il rapporto con la Sovrana, incrinato dopo tutto quello che è accaduto a causa della Megxit. Il principe, da sempre, ha avuto un magnifico rapporto con sua nonna e, secondo gli insider, non vorrebbe perdere quel bellissimo legame che c’è tra di loro. Infatti i tabloid inglesi hanno descritto come "speciale" il rapporto che c’è tra Elisabetta e il principe Harry. Fin da ragazzino, nonna e nipote, sono stati molti uniti e ora entrambi vorrebbero in qualche modo ricucire il rapporto. E ci sarebbe anche un modo per farlo. Il principe da qualche giorno è a Londra per presenziare ad alcuni eventi ufficiali, gli ultimi prima che il divorzio dalla Corona diventi realtà il prossimo 31 marzo. Harry ha lasciato Meghan in Canada e ora, approfittando del suo soggiorno nella City, vorrebbe trovare il modo di appianare le divergenze con la Regina. Ritrovare la serenità non è facile, dato che a causa di Meghan si è sfiorato, ancora una volta, lo scandalo di Corte, ma da entrambi le parti ci sono buone intenzioni. Gli impegni sono molto fitti, ma come riportano le fonti di Palazzo, il Principe Harry troverà il modo di parlare con la Sovrana.

Il viaggio in Europa comprende una tappa a Edimburgo, dove all’International Conference Centre, interverrà in un evento dedicato al turismo sostenibile. Poi tornerà a Londra dopo, insieme a Jon Bon Bovi, registrerà una canzone per gli "Invictus Game" che si svolgeranno in Olanda il prossimo mese di maggio. E si ipotizza che, tra una registrazione e l’altra, il Principe avrebbe già organizzato un incontro con Elisabetta.