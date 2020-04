Raquel Murillo de "La casa di carta" ha sconfitto il coronavirus

Itziar Ituño, la Raquel Murillo de "La casa di carta", è una guerriera. Lo ha dimostrato sul set, sfidando il Governo spagnolo, e ora anche nella vita, sconfiggendo il temutissimo Covid-19. A marzo l’attrice aveva comunicato di essere risultata positiva al virus, ma aveva tranquillizzato i fan, dicendo di avere solo dei lievi sintomi. Ora, dopo un mese, in un'intervista radiofonica rilasciata all'emittente Radio Ciudad, ha annunciato la sua totale guarigione.

" Ho passato un brutto periodo e il mio compagno ha trascorso 8 giorni in ospedale. Non è solo un’influenza, dà sintomi molto rari, ti fa sentire cose strane ”, ha detto l’attrice. La Lisbona della Casa di Carta ha avuto un po’ di tosse " banale " e febbre, ha perso totalmente l’olfatto e non sentiva più nessun gusto. " A livello personale mi ha cambiato molto – ha aggiunto Itziar Ituño - . Questo virus ti costringe a rallentare, ad ascoltare molto il tuo corpo, ad osservarti, a capire bene cosa mangiare. Mentre sono stata malata ho cercato di cambiare me stessa" . Per lei è stato difficile rimanere inerme davanti alla morte di molte persone che conosceva: " Nella mia città ci sono stati molti morti, ho conoscenti i cui parenti non ne sono usciti, ed è stato molto difficile non poter dire addio o fare una sepoltura decente. Mi ha toccato abbastanza da vicino" .

Recuperata la salute, Itziar Ituño non ha avuto paura di accusare, durante l’intervista, il Governo Spagnolo, un po’ come nella Casa di Carta. Secondo lei sarebbe co-responsabile di questa tragedia: " Questa non è un’influenza comune e le misure sono arrivate tardi. Non è stata presa sul serio. Qui le persone sono state costrette ad andare a lavorare quando in Italia c’erano già abbastanza morti. Non mi sembra accettabile che per mantenere l’economia la gente venga gettata nella fossa dei leoni. Ci hanno mentito e la situazione reale ci è stata nascosta in modo che il panico non si diffondesse, ma questo vuol dire trattare i cittadini come bambini" . Secondo l’attrice, la prima "bugia" sarebbe stata quella di non ammettere che il Covid-19 potesse colpire chiunque, a prescindere dall’età. Questo "silenzio" avrebbe portato la Spagna a diventare il Paese europeo con il numero più alto di contagi da coronavirus, mettendo in risalto tutte le carenze del Sistema Sanitario nazionale.