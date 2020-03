Run, dalla creatrice di Fleabag una nuova serie tv

Run è il nuovo titolo di HBO prodotto da Phoebe Waller-Bridge, attrice e sceneggiatrice dell’acclamata serie tv Fleabag, ora alle prese con una storia romantica dai risvolti thriller.

Run, la trama della serie tv

La vita di Billy e Ruby cambia nel giro di poco tempo grazie ad un SMS. 17 anni prima i due protagonisti di questa serie tv erano fidanzati e come vediamo spesso in altri titoli si erano fatti una promessa da onorare qualora il loro futuro fosse stato diverso da quello che si aspettavano. Semplicemente scrivendo un SMS con la parola “RUN” avrebbero fatto capire la loro intenzione. Il ricevente avrebbe dovuto rispondere allo steso modo, per poi ritrovarsi alla Grand Central Station di New York e viaggiare insieme attraverso gli Stati Uniti.

Nel trailer rilasciato dalla HBO vediamo la protagonista Ruby, insoddisfatta dalla propria vita monotona, ricevere il messaggio da Billy, affermato Life coach che nasconde dentro di sé dolore e problemi. Ad un primo sguardo Run ci si presenta quindi come una storia romantica a tratti comica, che cela però un’anima thriller dovuta alla decisione di ognuno dei protagonisti di voler scappare da quella che è divenuta la propria vita e all’avventura che ora affronteranno insieme.

Cast e produzione

Run ha due interpreti conosciuti. Nel ruolo di Billy vedremo Domhnall Gleeson, attore di Questione di tempo, Ex Machina e degli ultimi capitoli di Star Wars. Nella parte di Ruby invece Merritt Wever già protagonista della serie tv Unbelievable e di Storia di un matrimonio.

A dare lustro a Run è soprattutto la presenza di Phoebe Waller-Bridge, attrice e creatrice di Fleabag, serie tv grazie alla quale ha vinto 3 Emmy e 2 Golden Globe. Phoebe Waller-Bridge, già sceneggiatrice anche di Killing Eve e del prossimo atteso film di James Bond, è coinvolta in Run in qualità di attrice e produttrice esecutiva ed è considerata da tutti come una garanzia di successo. Ad avvalorare questo giudizio anche per Run c’è la partecipazione nella sceneggiatura di Vicky Jones, anch’essa tra le fautrici dei sopracitati titoli.

Quando esce Run e dove vederla

Run è una produzione HBO, con una prima stagione composta da otto episodi. L’esordio della serie tv è fissato al prossimo 12 aprile 2020 sul canale statunitense. Per quanto riguarda la visione in Italia è molto probabile il suo arrivo su Sky/Now Tv in forza della partnership che lega da tempo i due colossi dell’intrattenimento. In attesa della sua uscita, ecco il trailer esteso della serie tv.