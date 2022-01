Sanremo, Checco Zalone super ospite al Festival

A poco meno di un mese dall'inizio ufficiale della 72esima edizione del festival di Sanremo si fanno i primi nomi di ospiti e super ospiti, che saliranno sul palco del teatro Ariston al fianco del conduttore Amadeus. Dopo il nome di Marco Mengoni, che ricoprirà il ruolo di ospite fisso che lo scorso anno spettò a Tiziano Ferro, è arrivata l'ufficialità anche sulla partecipazione di Checco Zalone. L'attore comico originario di Bari sarà protagonista di una delle serate delle kermesse.

Dopo Virginia Raffaele, Claudio Bisio e Luciana Littizzetto, Checco Zalone, uno dei personaggi della comicità italiana più acclamati degli ultimi anni, è pronto a intrattenere il pubblico dell'Ariston. Erano anni che il direttore artistico del Festival, Amadeus, corteggiava il comico pugliese, sperando in una sua partecipazione allo storico concorso canoro della riviera dei Fiori. Già nel 2019 Checco Zalone era dato tra i papabili ospiti della 69esima edizione, ma a poche settimane dall'inizio del Festival fu lui stesso a smentire la notizia, affermando: " Non ho il coraggio di andare all'Ariston, è un palco difficilissimo" . Il desiderio coltivato per anni da Amadeus sembra invece essersi avverato in questo avvio del 2022.

Questa volta, infatti, i dubbi del comico si siano dissipati e Checco Zalone ha accettato il ruolo di super ospite di una delle serate in programma dall'1 al 5 febbraio. I rumor sono iniziati a circolare nel tardo pomeriggio, ma la conferma definitiva della sua partecipazione è arrivata per bocca del conduttore, Amadeus, e dello stesso Zalone nel corso dell'ultimo Tg1. Con uno sketch organizzato per il Tg della rete ammiraglia, la coppia ha ufficializzato il sodalizio: " Checco ci vieni questa volta a Sanremo", ha chiesto Amadeus, scatenando la replica ironica del comico: "Hai sistemato il tuo mutuo? Hai comprato casa a tua figlia? Perché dopo non lavorerai mai più lo sai... a Telelombardia, forse ".

L'attore, dopo gli incassi record collezionati con i suoi film "Quo vado", "Sole a catinelle", "Cado dalle nubi" e "Tolo tolo", è dunque pronto a esibirsi sul palco del festival di Sanremo cercando di strappare risate e consensi al pubblico in sala e ai telespettatori da casa con la sua comicità irriverente.