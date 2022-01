Sanremo, Gianni Morandi rischia la squalifica: cosa è successo

A un mese esatto dall'inizio del festival di Sanremo si apre il primo caso dell'edizione, che vede protagonista Gianni Morandi. Il suo inedito - Apri tutte le porte - è finito per sbaglio sui social network e ora il cantautore bolognese rischia l'esclusione dalla kermesse canora.

Secondo quanto riportato dal sito All Music Italia un video contenente gran parte del brano, scritto da Jovanotti per Gianni Morandi, sarebbe stato pubblicato nelle scorse ore sulla pagina Facebook del cantante. A segnalarlo al portale di musica sono stati i lettori e i numerosi cinguettii comparsi su Twitter, che hanno scatenato la polemica. " Secondo quanto ci viene riportato questa mattina - riporta AMI - presto sulla pagina Facebook dell'artista sarebbe apparso un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone. Dopo circa una mezz'ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi ".

Nelle decine di segnalazioni si parla di un video di tredici minuti (poi rimosso) nel quale compariva Gianni Morandi insieme al produttore musicale dj Mousse T. Nel filmato i due avrebbero parlato di come è nata la canzone insieme a Jovanotti. Il tutto mentre in sottofondo si poteva sentire il brano per intero. Secondo quanto previsto dal regolamento della 72esima edizione del Festival - in programma dall'1 al 5 febbraio - pubblicato sul sito della Rai il 14 dicembre scorso, però, diffondere la canzone prima dell'inizio di Sanremo rappresenta una violazione.

"Tutti gli aventi diritto a qualsiasi titolo - si legge nel regolamento - sulle canzoni (autori, Artisti, Case discografiche, compositori, editori, etc.) si obbligano a non eseguire o far eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare direttamente e/o indirettamente le canzoni partecipanti a Sanremo 2022 – in tutto o in parte – su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi mezzo e/o supporto, in qualsiasi forma e/o modo e/o tecnologia (e così, esemplificativamente ma non esaustivamente: per radio, televisione, telefonia, via internet, etc.) sino alla loro prima esecuzione nel corso di Sanremo 2022".

Il caso passa ora nelle mani di Amadeus, che in qualità di direttore artistico della kermesse dovrà valutare se c'è stata o meno la violazione, che potrebbe portare alla definitiva esclusione di Morandi dalla kermesse canora. Un episodio simile era avvenuto anche lo scorso anno con protagonisti Fedez e Francesca Michielin. Il video delle prove del rapper era stato caricato nelle storie del suo profilo Instagram prima senza audio, poi con audio, svelando alcuni secondi della canzone ai milioni di follower di Fedez. In quell'occasione Amadeus decise di non applicare il regolamento, spiegando che la durata del video non rivelava la musicalità della canzone, mantenendo invariata la caratteristica di novità richiesta dal regolamento.