Lo scivolone di Jennifer Lopez a Venezia. Il cartellino della giacca si vede

Non c'è festival di Venezia che si rispetti senza gaffe e scivoloni. Attori, dive e volti noti dello showbiz internazionale vengono passati ai raggi X durante la settimana della Mostra del Cinema e la caduta di stile è sempre dietro l'angolo. Questa volta a cadere sotto l'occhio osservatore dei critici e dei curiosi è stata la diva per eccellenza, Jennifer Lopez. La popstar - che da alcuni mesi si è riavvicinata al suo ex Ben Affleck - si è presentata in laguna con un lussuoso outfit in stile Settecento veneziano firmato dal marchio italiano di moda Dolce & Gabbana. Peccato che sotto l'ampia mantella tempestata di pietre e cristalli preziosi sia sbucato il fatidico e tanto temuto cartellino. Una gaffe imbarazzante che ha fatto il giro del web in poche ore.

Nelle foto ufficiali, in cui Jennifer Lopez si è lasciata immortalare dai fotografi per le calle di Venezia, il suo look è impeccabile. Nessuna sbavatura. Lo sguardo sicuro e la posa decisa di una vera diva. Nessuno si sarebbe immaginato che sotto tanto lusso e bellezza si celasse un dettaglio pronto a metterla in imbarazzo alla prima folata di vento. E così è stato non appena Jennifer Lopez ha lasciato l'hotel nel quale alloggiava in centro a Venezia. L'attrice e cantante di origini portoricane stava salendo a bordo di un battello che l'avrebbe condotta in piazza San Marco per la sfilata di Dolce & Gabbana, dove lei era attesa come ospite d'onore e testimonial. Ma nel porgere la mano a una delle sue guardie del corpo ha aperto l'ampia mantella, mostrandone l'interno e il vistoso cartellino ancora attaccato. Una clamorosa dimenticanza che è stata impietosamente documentata dai fotografi e gli scatti sono diventati virali sul web.

Una gaffe che sa di déjà vu. Lo scorso anno, infatti, toccò a Georgina Rodriguez rendersi protagonista della stessa identica caduta di stile. La compagna del calciatore Cristiano Ronaldo si presentò in laguna con un tailleur bianco taglio maschile e anche in quel caso il cartellino con il prezzo spiccò all'interno della giacca. Una svista immortalata dai paparazzi che si dice abbia fatto saltare più di una testa all'interno dello staff della Rodriguez. Un anno dopo è toccato a Jennifer Lopez scivolare sullo stesso errore e, forse, anche qualcuno del suo entourage avrà pagato cara l'imbarazzante dimenticanza.