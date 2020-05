“Sei migliorata”, “Ma come ti permetti?”: Damante e la De Lellis bisticciano sui social

I Damellis sono, oramai, usciti allo scoperto e con la prima foto social di coppia hanno ufficializzato – qualora fosse ancora necessario – il loro ritorno di fiamma.

Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Pomezia, a casa dei genitori di Giulia De Lellis, Andrea Damante è tornato a Milano e, proprio qui, lei lo ha raggiunto per iniziare insieme un nuovo capitolo di una storia d’amore (forse) mai finita. Tra dirette Instagram, momenti di vita quotidiana alternati ad impegni di lavoro, la influencer e il dj veronese si mostrano sempre felici ed affiatati, anche quando litigano.

Il primo bisticcio tra Andrea e Giulia, infatti, è stato documentato sui social e, se qualcuno ha storto il naso, i fan dei Damellis ci hanno visto un momento di grande complicità. “ Ragazzi, ma Giulia De Lellis bene... – ha iniziato a scherzare lui inquadrando il look della fidanzata poco prima di concedersi un’uscita fuori per cena - . Sei migliorata negli anni, sai? ”.

Ma, quello che sembrava essere un complimento, pare abbia un po’ infastidito Giulia che, irritata per quanto appena detto dal fidanzato, lo ha messo subito in riga. “ Ma come ti permetti, scusa?! – ha sbottato lei che, anche se con il sorriso sulle labbra, non ha risparmiato la stoccata a Damante - . Tu guarda, sei invecchiato in un modo... ”.

Il botta e risposta documentato sui social e prontamente condiviso dal dj veronese ha fatto sorridere molti fan della coppia, mentre qualcun altro ha visto nell’appunto di Damante l’ennesimo riferimento alla fisicità di Giulia. Fu proprio lei, infatti, a raccontare ne “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza” che, nei primi tempi della loro relazione, Andrea teneva particolarmente alla sua forma fisica tanto da consigliarle diete ed allenamenti per tenersi sempre in perfetta forma.

Quelle confessioni fecero un po’ discutere ma, a distanza di tempo e con il ritorno di fiamma dei Damellis, acquistano un nuovo significato e sfumature diverse. Il dj veronese è certamente orgoglioso della fidanzata che ha accanto (e non solo per la sua silhouette) e, come rivelato da amici vicini, nel tempo ha compreso il vero valore di Giulia tanto da riuscire a conquistarla nonostante la relazione tra lei e Andrea Iannone.