Ignazio Moser: "Giulia e Andrea? Quando Damante mi chiamava, gli mancava qualcosa"

Sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono espressi anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, grandi amici del dj veronese che con loro ha vissuto tutto il periodo successivo la separazione dalla influencer.

Se la Rodriguez aveva commentato in maniera sarcastica il gossip sul fidanzamento tra Giulia e Andrea Iannone, ex di sua sorella Belen, questa volta ha scelto di esprimere il suo giudizio sul ritorno di fiamma dei Damellis in maniera più oggettiva. Per l’argentina e il compagno, infatti, questa riappacificazione testimonia come l’amore tra i due non sia mai svanito del tutto e se, nonostante tutto, ci abbiano riprovato per la terza volta, significa che sono l’uno l’anima gemella dell’altra.

“ Sono a favore dell’amore. Non vivo nella loro testa ma, se non riescono a fare a meno l’uno dell’altra, è giusto così – ha detto Cecilia intervistata dal settimanale Chi - . Mi fido di Andrea? Siamo giovani e ognuno vuole godere le opportunità che la vita gli offre, lui è molto desiderato e quello è il gioco finché, crescendo, non ha trovato il grande amore ”.

La Rodriguez, dunque, ha raccontato di essere stata testimone dei vari flirt di Damante negli ultimi anni, ma nessuno è riuscito evidentemente a cancellare in maniera definitiva l’amore per la De Lellis. “ Andrea si è divertito molto in questi anni, ma poi arriva un momento in cui quella vita non ti dice più niente – ha aggiunto ancora la fidanzata di Moser - . Forse Andrea ha capito che il suo posto è quello in cui sta adesso ”.