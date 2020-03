Andrea Damante si nasconde a Pomezia da Giulia De Lellis?

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone si è ufficialmente conclusa e, adesso, i fan vogliono sapere se il riavvicinamento tra la influencer e Andrea Damante sia vero e solo frutto dell’invenzione di qualcuno.

Da tempo si vociferava di una crisi tra la De Lellis e Iannone e, alla fine, Giulia è stata costretta a raccontare la verità spiegando di essere rimasta in buoni rapporti con lo sportivo. Intanto, qualcuno ha iniziato a sostenere che, proprio mentre la influencer raccontava in diretta Instagram la fine della storia con l’ex di Belen Rodriguez, al suo fianco si nascondeva proprio Andrea Damante.

Da giorni il popolo della rete va alla continua ricerca di indizi che potrebbero confermare la reunion dei Damellis – così come i fan della De Lellis e Damante avevano soprannominato la coppia ai tempi dell’uscita da Uomini e Donne – e, nelle ultime ore, pare che sia spuntato più di qualche segnale della loro riappacificazione.

In una delle Instagram story di Giulia, è apparsa distesa in terrazzo su un telo nero che, secondo molti, è lo stesso che Andrea ha mostrato in un altro video condiviso sui social a qualche minuto di distanza dalla influencer. Intanto, nelle ultime ore, la blogger Deianira Marzano ha mostrato un’altra prova, segnalata da alcuni internauti, che testimonierebbe la presenza di Damante accanto alla De Lellis.

Nelle storie social postate dalla ragazza, infatti, appare un’ombra che, secondo qualcuno, potrebbe essere davvero ricondotta al dj veronese. Ad alimentare il gossip, inoltre, le frasi di Giulia riguardo i suoi rapporti con l’ex fidanzato. “ Un bell’uomo, gli mando un bacio. Con il Dama siamo in buonissimi rapporti ”, aveva detto lei qualche giorno fa sui social ma, secondo i più pettegoli, Andrea era proprio al suo fianco e non lontano come immagina qualcun altro.

Per il momento, però, il dj veronese pare abbia deciso di mantenere il mistero evitando di svelare la sua collocazione geografica. Se per qualcuno si nasconde a Pomezia da Giulia, per qualcun altro starebbe vivendo in quarantena a Verona in attesa di tempi migliori.