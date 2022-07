"Per stare con me...". Elisabetta Gregoraci mette in guardia gli uomini

Per il sesto anno consecutivo Elisabetta Gregoraci sarà al timone di Battiti live ma, al di là degli impegni professionali, la showgirl e conduttrice è pronta a trascorrere anche una vacanza d'amore, perché no, anche di relax. Intervistata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci ha lasciato intendere che, probabilmente, un nuovo amore è alle porte per lei anche se nutre ancora dei dubbi e, per questo, deve prima mettere "alla prova" il corteggiatore che ha vinto lo scontro tutti gli altri che, ineitabilmente, ronzano attorno alla bella showgirl di origini calabresi.

" Sono una donna esigente che non si accontenta ma non mancano i candidati ", ha spiegato Elisabetta Gregoraci, che è stata molto attenta a non rivelare l'esistenza concreta di un pretendente reale. " Se c'è lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare ", ha detto ancora la conduttrice di Battiti live. Pur rivelando che qualcuno c'è, Elisabetta Gregoraci al momento preferisce tenerlo nascosto, più per non dare speranze a lui che per non dare scoop ai giornali di gossip, per i quali l'ex gieffina fa sempre notizia.

In amore, la showgirl ha rivelato di essere una donna gelosa, rivelando un tratto tipico della personalità delle italiane mediterranee. " Sono una donna del sud, se ci sono senti la mia presenza. Io sono così, perdo il sonno per una litigata ma non voglio perdere i tuoi baci, sono portata a costruire ", ha spiegato citando la canzone Kalispera, che canta in apertura dei concerti Battiti live insieme ad Alan Palmieri.