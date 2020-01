L'indiscrezione: "William e Kate ancora sconvolti dall'addio dei Duchi"

Abbiamo visto William e Kate perfetti padroni di casa durante il ricevimento a Buckingham Palace per lo UK-Africa Investment Summit. Impeccabili nel loro ruolo di futuri regnanti, sembravano tranquilli e rilassati, nonostante il peso della Megxit sia ricaduto anche su di loro. Talvolta, però, le apparenze ingannano. William e Kate non sarebbero affatto sereni, almeno stando a quanto riporta il magazine DiLei. I rumors ci raccontano di una coppia delusa e ancora sconvolta dall’addio dei Sussex. Pare che William e Kate non si siano del tutto ripresi dal putiferio scatenato da Harry e Meghan e che facciano fatica a realizzare che da ora in poi saranno l’unico futuro possibile per la royal family. Una responsabilità non da poco.

I duchi di Cambridge non erano preparati a gestire una separazione di questa portata, ma si sono trovati di fronte al fatto compiuto. Secondo l’esperta reale Katie Nicholl la Megxit avrebbe avuto su William e Kate un impatto terribile, tale da farli vacillare, ritardando la loro capacità di reazione. In pubblico la coppia ostenta sicurezza, ma in privato le cose starebbero diversamente. La Nicholl dichiara: “Penso che la gravità di ciò che è accaduto abbia avuto un impatto enorme sul fratello di Harry e su sua cognata”. Secondo l’esperta Harry e Meghan avrebbero lasciato William e Kate “sbigottiti e sbalorditi” . Infatti la Nicholl spiega: “Entrambi si stanno ancora riprendendo dalla notizia, venendo a patti con la realtà di questa situazione”.

Non sorprende che i duchi di Cambridge siano tanto sconvolti. Molto probabilmente non si aspettavano che i Sussex si spingessero fino a un addio con tanto di accordo formale e allontanamento dalla Gran Bretagna. Non è escluso che William e Kate abbiano sospettato il disagio provato da Harry e Meghan, forse lo conoscevano bene, ma c’è la possibilità che ne abbiano sottovalutato la gravità. Magari credevano che la situazione sarebbe rientrata, ma così non è stato e devono farci i conti. Nonostante tutto c’è una nota positiva. Una fonte anonima ha rivelato al Sun che prima di ripartire per il Canada, il principe Harry avrebbe incontrato suo fratello e i due si sarebbero finalmente chiariti.

L’insider ha raccontato: “William e Harry hanno trascorso del tempo insieme in privato, lontano dal summit ufficiale di Sandringham, lavorando sulla loro relazione e discutendo sul loro futuro” . Chissà se su questo riavvicinamento hanno pesato anche le parole del principe William, il quale in pieno scandalo Sussex ha affermato: “Sono stato la spalla di mio fratello per tutta la mia vita. Ora non posso più farlo”.