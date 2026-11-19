“Come già ampiamente annunciato, il Governo estenderà alle Regioni del Centro Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato con successo al Sud con la ZES unica. Un modello che, in questi anni, ha generato un impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro e che ha contribuito a far crescere il Mezzogiorno più della media nazionale”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in una dichiarazione su X.

Come già ampiamente annunciato, il Governo estenderà alle Regioni del Centro Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato con successo al Sud con la ZES unica. Un modello che, in questi anni, ha generato un impatto economico complessivo di 60… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 19, 2026

“Abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio che va in questa direzione e che permetterà di consolidare il lavoro portato avanti in questi anni per tagliare la burocrazia, garantire al sistema produttivo e industriale tempi più rapidi e procedure più semplici per investire e fare impresa”, ha aggiunto la premier.