Il fronte comune comincia a scricchiolare. Dopo anni di battaglia giudiziaria condivisa, tra Ciro Grillo e Vittorio Lauria emerge una frattura destinata a far discutere. A provocarla è stata l’intervista rilasciata dal figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle a Telenord, durante la quale ha affrontato diversi aspetti del processo per violenza sessuale che lo vede coinvolto insieme agli amici Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. Parole dalle quali, adesso, uno dei coimputati ha deciso pubblicamente di prendere le distanze.

La vicenda riguarda i fatti avvenuti tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella casa di Beppe Grillo a Porto Cervo. In primo grado, il tribunale di Tempio Pausania ha condannato Grillo, Lauria e Capitta a otto anni di reclusione, mentre Corsiglia ha ricevuto una pena di sei anni e mezzo. Il procedimento è ora al vaglio della Corte d’Appello di Sassari.

A segnare la rottura è una lettera inviata da Lauria a Repubblica. “Prendo le distanze dai suoi pensieri personali”, scrive il ventiseienne, contestando soprattutto la scelta di Grillo di portare il caso sul terreno mediatico. Una decisione che Lauria sostiene di non aver condiviso né conosciuto preventivamente. “Ad oggi siamo sempre stati oggettivamente identificati come una persona unica, corrispondente all’immagine del nostro coimputato”, osserva rivendicando l’autonomia delle posizioni personali. Pur riconoscendo che i rispettivi avvocati abbiano seguito strategie processuali comuni, Lauria respinge l’idea di essere associato automaticamente alle dichiarazioni dell’amico.

Al centro delle divergenze ci sono soprattutto alcuni passaggi dell’intervista televisiva. Grillo aveva parlato del “consumo di alcol preordinato al rapporto sessuale”, contestato il concetto di vittimizzazione secondaria e sostenuto che “prima o poi il nome della ragazza venga fuori”. Dichiarazioni dalle quali Lauria prende le distanze, precisando di non essere stato informato dell’iniziativa.

Un altro punto riguarda il rapporto con la magistratura. Grillo aveva espresso pesanti critiche al procedimento, arrivando a interpretare l’assenza di una firma nella sentenza di primo grado come il segnale di un dissenso interno al collegio giudicante. Lauria, al contrario, ribadisce la propria fiducia nei giudici e auspica che le argomentazioni contenute nell’appello possano condurre alla sua assoluzione, continuando a dichiararsi estraneo ai reati contestati.

Per il momento, gli altri due imputati non hanno commentato pubblicamente la vicenda. Capitta mantiene il silenzio, così come Corsiglia, la cui posizione processuale presenta alcune differenze: in primo grado è stato ritenuto responsabile di una violenza sessuale individuale, ma non dello stupro di gruppo. La distanza tra Grillo e Lauria, dunque, riguarda per ora la gestione pubblica della vicenda, non la strategia difensiva. Ma le parole del ventiseienne segnano la prima significativa incrinatura nel fronte dei quattro amici genovesi