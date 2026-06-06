Nasce la nuova Serie A

Nemmeno il tempo di celebrare il ritorno del Monza in Serie A che il calendario - varato in largo anticipo come nel 2025 - le consegna un battesimo di ferro: la prima sfida nel weekend del 22-23 agosto sarà contro i campioni d'Italia dell'Inter. A pochi giorni dalla fine della stagione, al teatro Regio di Parma nasce già la prossima con testimonial d'eccezione: Ciro Ferrara e Fabio Capello, opinionisti di rilievo in rappresentanza dei broadcaster del campionato (Dazn e Sky). E la curiosità va subito alle sfide tra le big: il 6 settembre, terza giornata, compaiono Inter-Napoli, ovvero le ultime due squadre scudettate, e Juventus-Milan, le due deluse del torneo appena concluso. Venendo meno di fatto all'asimmetria delle giornate, le gare di ritorno arriveranno sempre alla terza il 31 gennaio 2027.

A parte il Venezia nella prima gara a San Siro il 30 agosto, inizio in salita per il Milan ancora alla ricerca di un suo organico tecnico e dirigenziale dopo il terremoto del post campionato: Torino in trasferta al debutto, e poi la già citata sfida esterna con la Juventus alla terza e il viaggio all'Olimpico contro la Lazio alla quarta. Evitati gli scivoloni con i derby, non più piazzati nelle giornate conclusive, anche se il finale show sarà garantito da Juventus-Inter e Milan-Roma alla terzultima. La stracittadina milanese il 1 novembre in casa rossonera e a San Valentino (il 14 febbraio 2027) con i nerazzurri nella veste di ospitanti. La sfida della Mole il giorno dell'Epifania, turno infrasettimanale (in casa Juve, sarà la penultima di andata) e il 4 aprile (in casa Toro all'11ª di ritorno); quella della Capitale il 13 dicembre (ospita la Lazio alla 15ª) e 18 aprile, tre giorni prima del Natale di Roma, alla 32ª.

Udine, Napoli e Genova le tre impegnative trasferte di inizio campionato per il Como, costretto a viaggiare nei primi turni in attesa di avere il Sinigaglia a disposizione (il 13 settembre debutto interno contro il Parma). Il neopromosso Venezia, eccetto il Milan, avrà un inizio "soft": esordio in casa contro il Lecce e la sfida tra matricole alla terza a Frosinone. I ciociari debutteranno invece sul proprio campo con la Juventus.