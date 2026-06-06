Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Nasce la nuova Serie A

Alla 3ª arrivano già le supersfide Inter-Napoli, ultime squadre scudettate, e Juve-Milan, le deluse. Esordio choc con l'Inter per il Monza tornato in A. Nessun derby all'ultima

Nasce la nuova Serie A
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Nemmeno il tempo di celebrare il ritorno del Monza in Serie A che il calendario - varato in largo anticipo come nel 2025 - le consegna un battesimo di ferro: la prima sfida nel weekend del 22-23 agosto sarà contro i campioni d'Italia dell'Inter. A pochi giorni dalla fine della stagione, al teatro Regio di Parma nasce già la prossima con testimonial d'eccezione: Ciro Ferrara e Fabio Capello, opinionisti di rilievo in rappresentanza dei broadcaster del campionato (Dazn e Sky). E la curiosità va subito alle sfide tra le big: il 6 settembre, terza giornata, compaiono Inter-Napoli, ovvero le ultime due squadre scudettate, e Juventus-Milan, le due deluse del torneo appena concluso. Venendo meno di fatto all'asimmetria delle giornate, le gare di ritorno arriveranno sempre alla terza il 31 gennaio 2027.

A parte il Venezia nella prima gara a San Siro il 30 agosto, inizio in salita per il Milan ancora alla ricerca di un suo organico tecnico e dirigenziale dopo il terremoto del post campionato: Torino in trasferta al debutto, e poi la già citata sfida esterna con la Juventus alla terza e il viaggio all'Olimpico contro la Lazio alla quarta. Evitati gli scivoloni con i derby, non più piazzati nelle giornate conclusive, anche se il finale show sarà garantito da Juventus-Inter e Milan-Roma alla terzultima. La stracittadina milanese il 1 novembre in casa rossonera e a San Valentino (il 14 febbraio 2027) con i nerazzurri nella veste di ospitanti. La sfida della Mole il giorno dell'Epifania, turno infrasettimanale (in casa Juve, sarà la penultima di andata) e il 4 aprile (in casa Toro all'11ª di ritorno); quella della Capitale il 13 dicembre (ospita la Lazio alla 15ª) e 18 aprile, tre giorni prima del Natale di Roma, alla 32ª.

Udine, Napoli e Genova le tre impegnative trasferte di inizio campionato per il Como, costretto a viaggiare nei primi turni in attesa di avere il Sinigaglia a disposizione (il 13 settembre debutto interno contro il Parma). Il neopromosso Venezia, eccetto il Milan, avrà un inizio "soft": esordio in casa contro il Lecce e la sfida tra matricole alla terza a Frosinone. I ciociari debutteranno invece sul proprio campo con la Juventus.

Annunciate alcune novità stagionali: il 2 settembre Gran Gala della A in collaborazione con l'Assocalciatori al Teatro alla Scala di Milano, poi l'acquisizione del Fantacalcio da parte della Lega Serie A. Confermata la Haier Cam, la mini-telecamera applicata all'archetto del microfono dell'arbitro.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica