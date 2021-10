Agcom: "Dazn, basta problemi"

Tanto tuonò che piovve. E dunque l'Agcom, l'Autorità per le tlc, ha adottato, a tutela dell'utenza, un provvedimento d'urgenza nei confronti di Dazn dalla cui app è possibile vedere in streaming, ossia via Internet le partite del campionato di calcio di serie A. Le segnalazioni pervenute dai consumatori sulle criticità del servizio, essendo insufficienti, secondo Agcom, le iniziative volontarie poste in essere dalla società, hanno dato origine al provvedimento. E dunque, dice Agcom, Dazn dovrà rispettare i diritti degli utenti adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della piattaforma implementando al contempo un servizio di assistenza clienti che preveda la possibilità di un contatto diretto con una persona fisica. L'intervento, dice ancora Agcom, si è reso necessario in considerazione del valore economico e sociale riconosciuto al calcio. A questo si aggiunge il diritto degli abbonati di vedere garantita una esperienza di visione soddisfacente considerando che Dazn ha in esclusiva (e co-esclusiva con Sky) la trasmissione delle partite di calcio di serie A. Entro 30 giorni Dazn dovrà comunicare i provvedimenti presi nonchè gli indennizzi da riconoscere ai clienti danneggiati che hanno comunque già avuto un mese gratuito di abbonamento. Ma c'è dell'altro: l'Agcom, mossa dai concorrenti, ha avviato anche la verifica sulla congruità delle metodologie utilizzate da Dazn per la misurazione dell'audience del campionato di calcio di Serie A allo scopo di accertare l'attendibilità dei dati prodotti. In tal senso, l'Autorità guarda con interesse e favore alle recenti iniziative adottate dall'Upa, ossia l'associazione utenti pubblicitari per uniformare gli indici di ascolto da web e tv connesse. Problemi sui dati di ascolto e sulla qualità sollevati anche da Ferrero e Preziosi ieri a Lissone nell'assemblea di Lega Calcio.