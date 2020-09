Agnelli: Juve, priorità ai conti. E c'è un calcio da riformare

«Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta», la frase pronunciata da uno dei suoi simboli bianconeri, Giampiero Boniperti, è un dogma per la Juventus. Leggendo, però, la lettera che accompagna la relazione di bilancio al 30 giugno 2020 che Andrea Agnelli ha scritto agli azionisti in vista dell'assemblea del 15 ottobre, le cose, in casa juventina, c'è un'altra cosa che conta.

Nel calcio di oggi, aspetto sportivo e aspetto finanziario vanno a braccetto e, sempre più spesso, succede che il secondo abbia un peso maggiore rispetto al primo. A confermarlo è lo stesso numero uno bianconero che, oltre a fare i complimenti per i successi e a ribadire la volontà di continuare a vincere, si sofferma sul momento delicato che sta vivendo la Juve e il calcio in generale. «La nostra posizione finanziaria, a causa dei continui investimenti per garantire quella competitività sportiva necessaria per accedere ai maggiori flussi di ricavo, è elemento di forte attenzione - spiega - La messa in sicurezza è stata dalla scorsa primavera una nostra priorità e lo sarà nel prossimo futuro».

Come la Juve, tante altre società europee stanno vivendo una situazione complicata, all'interno di una realtà messa a dura prova dal Covid. In questo senso, Agnelli, che è anche presidente dell'ECA, ha bene in mente qual è la direzione da prendere. «Da tempo abbiamo segnalato l'asimmetria di un sistema che pone il rischio imprenditoriale sui club - chiosa - È un tema di governance, che gli effetti della pandemia stanno mettendo a durissima prova, minacciando la stessa sopravvivenza dei club, che quei rischi affrontano senza disporre degli strumenti che consentirebbero loro di mitigarli». «Il calcio sta cambiando - conclude - Il mondo, che troverà una soluzione per gestire la pandemia, è già cambiato e in evoluzione. La Juventus saprà stare al passo».

E lo vorrà fare non solo con i conti a posto ma anche continuando a vincere, con un Morata in più. Ieri Alvaro ha fatto le visite mediche ed è pronto per ricominciare la sua seconda avventura in bianconero.