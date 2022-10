Ai tifosi ospiti vietato mostrare il nerazzurro fuori dal settore

I rapporti tra Inter e Barcellona, già non cordialissimi, con la partita di stasera rischiano di precipitare ai minimi storici. Il motivo? Un comunicato ufficiale del club catalano in cui si invitano i tifosi ospiti presenti oggi allo stadio a non indossare nulla di riconoscibile, fuori dal settore a loro dedicato. In sostanza ai tifosi interisti viene proibito di mettere sciarpe o maglie nerazzurre se non nel loro angolino in cima al Camp Nou.

E non è finita qua, perché sarebbero stati bloccati anche alcuni abbonamenti digitali dei supporter di casa, intenzionati a vendere la loro prelazione ai tifosi provenienti dall'Italia. Come del resto era successo nell'ultima Europa League, quando il Camp Nou era stato invaso dai tifosi dell'Eintracht Francoforte, che avevano pagato il loro posto comprandolo da quelli catalani.

Questa decisione del Barcellona arriva tre giorni dopo che nello stesso Camp Nou, durante la sofferta vittoria 1-0 contro il Celta Vigo, si erano sentiti decine di cori offensivi nei confronti dell'Inter. Un astio difficilmente spiegabile, quello dei blaugrana, ultra-nervosi per una partita che potrebbe essere uno spartiacque della stagione assieme al "Clàsico" contro il Real Madrid del weekend. Dopo la sconfitta di una settimana fa, con polemiche arbitrali ferocissime sul fallo di mano di Dumfries in area e Xavi (nella foto) ad accusare l'Inter di aver pagato l'arbitro, ecco dunque la chiusura a riccio del club catalano.

L'Inter per ora non replica, sperando che finisca come nel 2010, quando si qualificò per la finale di Champions in un Camp Nou dove vennero attivati gli idranti al fischio finale per impedire la festa di Mourinho e dei suoi ragazzi.