Biathlon, Dorothea Wierer vince per la seconda volta di fila la coppa del mondo

Dorothea Wierer chiude in bellezza la stagione di biathlon e dopo aver vinto diverse medaglie d'oro ai mondiali di Antholz-Anterselva si porta a casa, per la seconda volta di fila, la coppa del mondo. Nell'ultima gara dell'anno, rigorosamente a porte chiuse, disputata a Kontiolahti in Finlandia è successo di tutto con la 29enne norvegese Tiril Eckhoff che ha commesso tre errori fatali al poligono facendosi riprendere in maniera incredibile dalla biatleta azzurra.

Alla Wierer è bastata l'undicesima posizione in gara, un posto dietro alla norvegese, per laurearsi campionessa del mondo vincendo così la sfera di cristallo. La gara è stata vinta dalla francese Julia Simon, secondo posto per la svizzera Selina Gasparin, terzo posto per Lisa Vittozzi che rendere ancora più dolce la giornata per l'Italia. Solo quarantesima l'altra italiana in gara Federica Sanfilippo 40esima sul traguardo (+3:19.4).

Dorothea brava e fortunata

La biatleta azzurra è stata per una volta anche fortunata dato che la disputa non si era messa bene con Dorothea che doveva difendere solo otto punti di vantaggio sulla Eckhoff ma il 19esimo posto di partenza con ben 47 secondi da recuperare erano davvero un'impresa ardua ma la Wierer ce l'ha fatta anche per via degli errori della norvegese a cui è tremato il braccio al poligono finale e che ha gettato alle ortiche la possibilità di vincere la coppa del mondo.

La felicità della Wierer

Dorothea al termine della gara in terra finlandese è esplosa di gioia: "Non riesco ancora a realizzare quello che è successo. Oggi ero sicura di non potercela fare, avevo troppi secondi di ritardo e non ho neppure sparato bene. Devo ancora capire, ma penso sia davvero incredibile. Ieri nella sprint ho fatto la mia peggior gara, con tre errori, e alla fine mi sono detta: 'Ok, chiuderò al secondo posto in classifica generale, è comunque un buon risultatò. Questo è davvero un grande risultato, per me e per il mio team".

