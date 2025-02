Conceiçao ora pensi a gioco e gol per meritarsi ancora il Diavolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ora che il mercato è - finalmente - chiuso, possiamo tirare una prima riga sul lavoro di Sergio Conceicao arrivato un mese fa con la presentazione pubblica e solenne di essere l'esatto contrario di Paulo Fonseca nel temperamento e nell'idea di calcio. Per intenderci è stato come passare al volo da un esponente della scuola dei giochisti, uno alla Sarri, a un rappresentante molto fiero della scuola italianista, famoso per il suo rigore nel reclamare disciplina e adesione convinta alle proprie idee calcistiche. Il vero ostacolo lungo la strada riconosciuto a Conceiçao è stato il tempo: in un mese, dal giorno del suo sbarco a Milanello, tra partite, rifiniture e scarico del giorno dopo le sfide, ha collezionato non più di dodici-tredici allenamenti effettivi. Troppo poco per chiedergli conto di una identità marcata nel gioco del Milan. Eppure durante il derby qualcosa si è visto, specie nella prima parte.

Per esempio i due grandi trascurati ed esclusi da Fonseca, Tomori e Pavlovic, hanno retto il confronto con Lautaro e soci tenendo in piedi la difesa fino al recupero, traditi dalla distrazione di Chukwueze. Senza Fofana a centrocampo, l'unico a soffrire le continue lamentele del tecnico durante la serata, è stato Bennacer che pure ha avuto il merito di promuovere l'azione del gol di Reijnders. Ecco allora la riflessione da fare. Ora il mercato è chiuso. Chi voleva e doveva partire è partito. Da questo momento in poi sono banditi incomprensioni, mal di pancia, insoddisfazioni e Sergio ha il dovere di tenere a freno il suo temperamento litigioso per dedicarsi al gioco e ai gol. Perché nel frattempo il centravanti è arrivato, l'aiuto del centravanti pure, Walker ha tappato una falla nello schieramento difensivo e anche il mal di pancia di Bennacer è stato curato con un trasferimento di residenza in riva al mare di Marsiglia.

Da questo momento in poi da Milanello non devono uscire altri segnali di fumo perché significherebbe non avere la capacità di guidare un gruppo. Ora servono i gol, poche chiacchiere e qualche risultato di rilievo per meritarsi la conferma.