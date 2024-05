Conte, c'è solo il Napoli: ecco le basi dell'accordo

Con(te) ripartirò. Da scrivere però rigorosamente tutto attaccato. Gioco di parole forzato e voluto per sottolineare il colpo di scena tipicamente cinematografico che Aurelio De Laurentiis sta architettando. Il presidente del club azzurro è tornato alla carica negli ultimi giorni per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Quella che sembrava fino a qualche settimana fa una pazza idea potrebbe diventare nei prossimi giorni realtà. Il corteggiamento e i contatti vanno avanti ormai da mesi e l'ex tecnico di Inter e Juve ha aperto alla società azzurra. Legali delle due parti al lavoro per stilare (a suon di clausole) l'accordo contrattuale. Pronto un triennale da 6,5 milioni a stagione più 2 di bonus legati alla qualificazione in Champions League. L'obiettivo minimo da centrare nella prossima stagione. Conte scalpita e ha voglia di tornare il prima possibile ad allenare. Un anno sabbatico basta e avanza e ora nutre il desiderio di tornare in sella. Per questo aveva dato piena disponibilità a Juventus, Milan e Napoli. La Vecchia Signora però da mesi ha puntato dritta su Thiago Motta; mentre i rossoneri - nonostante la pressione mediatica e social dei tifosi - non si sono per ora fatti avanti. Considerato il timing proiettato alla fine della stagione, la traduzione è una sola: dalle parti di Via Aldo Rossi non vogliono affidare a Conte il dopo Pioli. Proprio quest'ultimo resta un'opzione reale e concreta per il Napoli. ADL l'ha bloccato con tanto di bozza d'intesa per un biennale da 3 milioni a stagione più bonus, però prima di chiudere l'accordo vuole capire se riuscirà a raggiungere il sogno di ingaggiare il serial winner leccese. La sensazione è che le chance di trovare un quadra siano in rialzo. Il motivo è piuttosto semplice: Conte non è allenatore da subentro e per imporre la propria filosofia e cultura del lavoro necessita di iniziare la stagione dai primi di luglio. Ergo gli rimane solo il Napoli, onde evitare di restare fermo un'altra stagione.

E così il clamoroso matrimonio con gli ormai ex Campioni d'Italia potrebbe nei prossimi giorni materializzarsi per davvero.