Coronavirus, Hamilton: ''Ho avuto contatti con due persone positive''

"Ho avuto contatti con due persone positive. Sono in isolamento ma sto bene e non ho sintomi'' sono le parole di Lewis Hamilton sui social mentre l'emergenza Coronavirus divampa sempre più anche nel mondo dei motori.

Era stato il primo a mobilitarsi per fermare l'inizio del campionato mondiale con le sue dichiarazioni crude quanto quanto veritiere: ''Scioccante che la Formula Uno non si fermi. Il denaro è il re'' . Adesso Il campione del mondo Lewis Hamilton è finito in isolamento volontario dopo aver avuto contatti con due persone risultate positive al Covid-19. Una scelta inevitabile dopo che il pilota della Mercedes ha avuto contatti con Sophie Trudeau, moglie del primo ministro canadese, e Idris Elba, stella del cinema, entrambi risultati positivi al Coronavirus, in occasione di un evento mondano.

Il pilota britannico in una delle sue stories di Instagram ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute tranquillizzando tifosi e appassionati: "Ehi ragazzi, spero che restiate positivi e che vi manteniate occupati e in salute. Ci sono state alcune speculazioni sulla mia salute, dopo che ero a un evento in cui due persone in seguito si sono rivelate positive al Coronavirus. Volevo farti sapere che sto bene, mi sento sano e mi alleno due volte al giorno. Ho zero sintomi, e sono passati 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris. Sono stato in contatto con Idris e sono felice di sapere che sta bene".

Hamilton inoltre si è reso protagonista di un bel gesto, rinunciando ai tamponi per metterli a disposizione della comunità in questo momento di bisogno: "Ho parlato con il mio medico e ho chiesto se dovessi fare il test ma la verità è che c'è un numero limitato di tamponi disponibili e ci sono persone che ne hanno bisogno più di me, specialmente quando non ho mostrato alcun sintomo. Quindi quello che ho fatto è di tenermi isolato la scorsa settimana, in realtà da quando la pratica è stata annullata venerdì scorso e mi ha tenuto a distanza dalle persone. La cosa più importante che tutti possono fare è rimanere positivi, meglio prendere le distanze sociali, isolarsi se necessario e lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Grazie per tutti i messaggi. Vi invio positività e amore da lontano. Tenetevi al sicuro".

