Anche Idris Elba tra i contagiati dal coronavirus

Di giorno in giorno si allarga la lista dei contagi da coronavirus. La pandemia ora non fa paura solo all’Italia ma, a un passo molto concitato, si sta espandendo anche in America, in Europa e nel resto del mondo. Non solo gente comune finisce nel mirino del virus, ma ci sono anche diverse personalità del mondo dello spettacolo. Dopo Tom Hanks e sua moglie, alla lista si aggiunge Idris Elba. L’attore molto celebre nel Regno Unito, lunedì 16 marzo, in un video che ha condiviso sui social, rivela al mondo e ai suoi fan di essere malato e di essere stato contagiato dal coronavirus.

Classe 1972, all’anagrafe conosciuto come Idrissa Akuma Elba, non è solo attore, ma è regista, produttore e sceneggiatore. Noto anche come DJ nel club di Londra con lo pseudonimo di Big Driis. Celebre sul grande schermo per aver preso parte a diversi film, tra cui anche il franchise degli Avengers, la notorietà è arrivata grazie a Luther. La serie tv crime di grande successo trasmessa dal 2010, ha permesso a Idris Elba di vincere un Golden Globe. Ma altri riconoscimenti sono arrivati nel 2016 per il film "Beasts of Nation" nominato sia ai Golden Globe che ai BAFTA. L’annuncio delle sue condizioni di salute è stato rivelato in un video condiviso su Twitter che ha fatto preoccupare i fan. L’attore, però, che fin da subito e insieme alla moglie si è isolato in quarantena, afferma di essere comunque in buona salute ma cerca di mettere in guardia la popolazione dalla pericolosità del virus.

"Per ora non ho alcun sintomo ma appena ho scoperto di essere malato mi sono chiuso in casa – afferma Idris Elba sui social-. Comportatevi in maniera responsabile. State a casa, gente. Siate pragmatici, è qualcosa di serio. È arrivato il momento di lavorasi bene le mani e di mantenere le giuste distanze –continua-. Tante sono le persone che non hanno sintomi ma possono diffondere comunque il virus, perciò bisogna essere comunque molto prudenti. Niente panico. Vi terrò aggiornati sulla situazione". Il video subito è rimbalzato sul web come una scheggia impazzita, tanto è vero che la quarantena di Idris Elba è stata riportata immediatamente da quasi tutti i tabloid inglesi.

Nel 2008 è stato eletto da People uno tra gli uomini più sexy del mondo. È sposato con la modella canadese Sabrina Dhowre che ha 30 anni, ma l’attore ha già alle spalle due divorzi e due figli da precedenti relazioni.