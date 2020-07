CR7 goleador insaziabile. Vuole il record europeo. E anche quello di Borel II

Tre partite disputate contro il Sassuolo, quattro gol segnati: i neroverdi insieme a Milan e Parma - sono uno dei bersagli preferiti di Cristiano Ronaldo. Il quale, riavvolgendo il nastro, proprio contro gli emiliani ha segnato i suoi primi gol italiani: 16 settembre 2018, quarta giornata di andata e doppietta casalinga. Da allora, il portoghese ha buttato la palla dentro altre 58 volte in 83 presenze, con una media di 0,72 che non necessita di tanti aggettivi: più o meno mostruosa, ecco. Stasera, a Reggio Emilia, CR7 avrà l'occasione per aggiornare ulteriormente le proprie cifre e per aiutare la Juventus ad avvicinarsi ancor più al nono scudetto di fila, il primo di Sarri. Difficile immaginarlo seduto, vuoi perché sta bene e vuoi perché la sfida contro la squadra di De Zerbi (reduce da quattro vittorie consecutive) non è da prendere con le molle, pur se in questo momento risulta impossibile immaginare un crollo bianconero accompagnato da un filotto privo di errori da parte di Inter e/o Lazio. «Ci mancano 11 punti ha ricordato Sarri -. Non c'è nulla di scontato, bisognerà ancora soffrire». La concorrenza sta peggio, ma tant'è.

Al di là e al di sopra di tutto, CR7. Il quale, giunto a 49 gol in serie A, è avviato a diventare il primo giocatore nella storia a segnare almeno 50 reti in Premier League, Liga e appunto nel campionato italiano. Non solo, perché potrebbe anche essere il primo a raggiungere quota 50 con il minor numero di presenze tra chi ha debuttato nell'era dei tre punti a vittoria. Al momento è a 49 in 59 gare: numeri che si commentano da soli e che non saranno certo definitivi, mancando ancora sei partite al termine di un campionato in cui ha finora timbrato il cartellino 28 volte in altrettante partite. Peraltro, diciotto reti sono arrivate nel 2020: nessun altro attaccante ha saputo fare altrettanto nei cinque principali campionati europei. E, tenuto conto che Immobile staziona un solo gradino più su, c'è anche da immaginare che uno degli obiettivi del fenomeno di Funchal sia il titolo di capocannoniere, già portato a casa in Premier League con il Manchester United e nella Liga (tre volte) con il Real Madrid. Se ci riuscisse, diventerebbe il primo calciatore a laurearsi re dei bomber in Inghilterra, Spagna e Italia, facendo meglio di John Charles (Leeds 1956-'57, Juventus 1957-'58) e Bobo Vieri (Atletico Madrid 1997-'98, Inter 2002-2003). Record difficilmente battibile e impresa senza eguali: al momento, tra i grandi cannonieri, solo il polacco Lewandovski ha vinto il titolo in due campionati diversi, quello casalingo e poi per 5 volte la Bundesliga. Giusto per gradire, CR7 ha messo nel mirino anche Felice Placido Borel, primatista di reti juventine in un singolo campionato (a girone unico): «Farfallino» ne segnò 31 (in 34 presenze) nel 1933-34, venendo poi solo avvicinato da John Hansen (30 nel 1952).