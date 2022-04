"In 11 contro...". Esplode la bufera subito dopo il fischio finale di Juve-Inter

Adrien Rabiot è stato uno dei migliori in campo tra le fila della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter. Il centrocampista francese, però, ha affondato il tackle nei confronti dell'arbitro ai microfono di Dazn e questo potrebbe anche avere delle conseguenze per lui: "Difficile vincere quando giochi 11 contro 12. Speriamo di avere per le altre partite arbitri buoni, è importante dirlo quando l'arbitro sbaglia e stasera ha sbagliato troppo. Abbiamo preso un palo, forse c'era anche un rigore e poteva cambiare la partita".

Rabiot ha poi continuato parlando dell'episodio dubbio su Zakaria con Irrati che ha concesso il fallo con la conseguente punizione e non con il calcio di rigore (il direttore di gara però sembra aver preso la giusta decisione insieme al Var Mazzoleni). "L'arbitro ha deciso la partita, il fallo su Zakaria era in area ed è un episodio importante. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto veramente bene. Volevamo vincere perché era una partita importante, potevamo passare davanti all'Inter e mettere pressione a Napoli e Milan. Ci sono ancora sette partite e tanti punti a disposizione", l'affondo di Rabiot.

La partita

Il francese ha giganteggiato, per una volta, in mezzo al campo vincendo tanti duelli e dimostrando di avere personalità. L'ex giocatore del Psg ha analizzato così la partita: "Sono contento della mia prestazione e della squadra, abbiamo fatto una grande partita. Svolto il compito che ci ha dato il mister. Ci è mancato solo il gol, abbiamo fatto un errore sul rigore e la stessa cosa contro il Villarreal. Per me è una delle partite dove abbiamo giocato meglio, mentre con il Villarreal fino a dieci minuti dalla fine abbiamo giocato molto bene". Ora bisognerà capire se per le sue improvide dichiarazioni Rabiot sarà squalificato dal Giudice Sportivo anche perché ha palesemente affermato come l'arbitro abbia deciso la partita ma l'ha fatto in maniera netta e diretta.