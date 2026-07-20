Un dominio, un gol annullato, una bestemmia

Padre tempo ha ragione, piangi pure Argentina, nulla hai fatto per lucidare il tuo titolo, Ferran Torres ha chiuso il conto di una partita senza storia, definita ai supplementari, Spagna dominante, campione del mondo, Argentina assente, annullata, sonfitta, molte le occasioni mancate dal gruppo di De LaFuente mentre Scaloni non ha trovato mai una coerenza di gioco, salvato sempre e soltanto da Dibu Martinez. Il gol annullato a Nico Williams fa parte dello scempio di questo torneo, evidenziato dall'uomo che dovrebbe garantire la regolarità del calcio, Infantino, in tribuna a sghignazzare con Donald Trump il quale ha stretto la mano al nemico Pedro Sanchez; ventisette minuti di intervallo sono stati una bestemmia alla storia di questo sport, sempre meno dei settantaquattro minuti di Perugia Juventus,lascio perdere per non infierire.

La Spagna ha giocato meglio sempre, l'Argentina mai, ha aspettato Messi, molto opaco e nervoso, solite provocazioni da hooligan di Paredes che gode di immunità calcistica e si può permettere atti che ad altri calciatori costerebbero l'espulsione, Vincic, arbitro sloveno, si è allineato al clima mondiale pro albiceleste; quando De La Fuente ha inserito prima Pedri e Torres, poi Merino e Nico Williams, si è capito che la Spagna volesse cambiare ritmo mentre gli argentini hanno continuato il loro football sporco, falloso, una sola squadra in campo ma il suo tiki taka ha bruciato energie nervose e fisiche, troppe le occasioni mancate con la maligna sensazione che l'Argentina avrebbe potuto approfittare della beneficenza, a ribadire il concetto sul gioco violento

sudamericano, Enzo Fernandez ha lasciato i tacchetti su Cubarsi ed è stato spedito finalmente fuori, complicando il lavoro per i suoi compagni isterici e sfiniti.

La storia cambia attori e premia chi ha giocato un calcio pulito.