È Attwell il primo arbitro "parlante"

Ascolta ora 00:00 00:00

Stuart Attwell (foto), annotiamo il nome di questo arbitro e tramandiamolo ai posteri, chissà, come il primo di una nuova era, dove i fischietti spiegano le loro decisioni in pubblico a partita in corso. È successo mercoledì sera nella seconda delle due semifinali di andata di Coppa di Lega inglese tra il Tottenham e il Liverpool. Vittoria 1-0 per i padroni di casa con grande spavento incluso per il malore capitato a Bentancur, ma la notizia che ha fatto ancora di più il giro del mondo è stata quando Attwell, «uno nato per fare l'arbitro» secondo suo papà, ha annunciato urbi et orbi attraverso un microfono collegato con l'altoparlante dello stadio del Tottenham, che Dominic Solanke aveva segnato un gol in fuorigioco e che quindi la rete del momentaneo 1-0 andava annullata.

Una decisione storica perché è stata la prima nel calcio inglese anche se non certo la prima in assoluto né nel calcio né in altri sport. Nel football americano per esempio questa è la norma ed è anche uno dei momenti più iconici durante una partita, con l'arbitro che butta a terra un fazzoletto giallo se vede un'infrazione e poi la spiega a tutti: nel rugby pure è normale, anzi nel corso degli anni ha acquisito sempre più importanza per assegnazioni di mete o ammonizioni. Nel calcio alle ultime Olimpiadi di Parigi durante Spagna-Uzbekistan un rigore contro gli iberici venne dato dall'arbitro mauritano Beida Dahane dopo consulto Var e poi chiarito attraverso una comunicazione audio rivolta a tutto lo stadio.

Dahane comunque arrivava dietro anche a Mario Terrazas, primo arbitro di sempre a fare sentire la sua voce durante una partita del campionato messicano, nel gennaio del 2024, tra Pumas e Bravos de Juarez. C'era da spiegare al pubblico un'esplosione decisa via Var.