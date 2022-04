"Io piangevo, Jacob era completamente sotto choc", le accuse a CR7

Cristiano Ronaldo ha rotto il cellulare di un ragazzino di 14 anni perché era nervoso dopo la sconfitta del suo Manchester United in casa dell'Everton. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo e del web con il fuoriclasse lusitano che si è poi scusato sui suoi canali social per quanto accaduto: "Non è facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività".

Ronaldo broke a little boys cell phone for wanting a picture of him



Ronaldo is so shameless pic.twitter.com/Zjup4rwULs — (@TotaIMunich) April 9, 2022

La madre del ragazzo in tackle

Sulla vicenda sta indagando la polizia del Merseyside, nel capoluogo di Liverpool, dopo che la madre del ragazzo ha pubblicamente dichiarato che suo figlio, autistico, è stato letteralmente aggredito dall'ex fuoriclasse della Juventus riportando pure una ferita alla mano. Sarah Kelly, questo il nome della donna, ha parlato al Liverpool Echo, affermando che il figlio Jacob stava riprendendo i calciatori mentre rientravano nello spogliatoio e che aveva abbassato il telefono nel momento in cui CR7 aveva tirato giù i calzettoni mettendo in mostra una gamba sanguinante. In quel momento il 37enne di Funchal, che stava uscendo dal campo molto arrabbiato per l'andamento della partita e per il suo infortunio, ha rotto il cellulare del ragazzo. La donna ha poi concluso: "Io piangevo, Jacob era completamente sotto choc".