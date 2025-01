Juve, non basta il Milan per sentirsi guarita. Ma fa i conti con i dubbi di Tomori e del Diavolo

Ascolta ora 00:00 00:00

La gara di domani sera a Bruges ci dirà se la Vecchia Signora è effettivamente guarita dalla pareggite da cui era afflitta da mesi. La vittoria contro il Milan per qualità di gioco espresso può rappresentare, infatti, la svolta nella tribolata stagione bianconera. Lo sa bene Thiago Motta, che si aspetta ora rinforzi dal mercato. In primis almeno uno, se non due, difensori centrali, visto che nei prossimi giorni verrà completata la risoluzione del contratto di Danilo (Napoli in pole su Flamengo e Santos). Nelle ultime ore il dt juventino Cristiano Giuntoli è tornato in pressing sul Milan per Fikayo Tomori. La Juve sarebbe pronta a investire 25 milioni in prestito con obbligo di riscatto per assicurarsi l'inglese, che però sembra meno propenso a lasciare il Diavolo rispetto a qualche settimana fa. Il motivo è semplice: Tomori adesso gioca sempre titolare con Conceicao a differenza di quanto accadeva con Fonseca. Motivo per cui non avrebbe troppo voglia di cambiare maglia a gennaio.

Al tempo stesso in casa rossonera ci si interroga sul fatto se sia davvero la mossa giusta - pur di fronte a cifre invitanti - cedere il proprio numero 23 a una diretta concorrente per il piazzamento in Champions League, risolvendo di fatto un grosso problema alla Juve. Restando in casa bianconera, nei prossimi giorni è atteso l'assalto del Manchester City ad Andrea Cambiaso. Per strapparlo alla Vecchia Signora servono almeno 65 milioni. La squadra di Pep Guardiola ha bussato in casa juventina pure per il prestito di Douglas Luiz, che scalpita e vorrebbe giocare di più. Dalle parti della Continassa non escludono una possibile cessione, ma solamente dinanzi a un'offerta economica importante.

A proposito delle vicende dei Citizens: oggi dovrebbe arrivare il via libera definitivo per la cessione di Kyle Walker al Milan. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni, invece, previsto un nuovo tentativo della Roma per Davide Frattesi. I giallorossi vorrebbero ingaggiarlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Nel frattempo l'Inter prova a cautelarsi: fari puntati sul centrocampista Petar Susic della Dinamo Zagabria. Ufficiale Dele Alli al Como (contratto fino al 2026).

La Roma è in chiusura per Rensch (Ajax) e Gollini (Atalanta) mentre la Lazio avrebbe sorpassato il Torino nella corsa a Cesare Casadei: il club biancoceleste si sarebbe avvicinato di più alla richiesta del Chelsea, inizialmente di 15 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, i granata ne avevano offerti solo 9, ma starebbero pensando al rilancio.