La Juve soffia Bremer all'Inter: esplode la polemica sui social

Alla fine Gleison Bremer ha scelto la Juventus. Nel giro di pochi giorni, i bianconeri hanno chiuso il colpo a cui l'Inter stava lavorando da diversi mesi, assicurandosi le prestazioni del difensore brasiliano.

Era già nell'aria, ma ieri la Vecchia Signora ha fatto l'accelerazione decisiva superando all'ultima curva i rivali nerazzurri. L'offerta formalizzata al Torino da 40 milioni più 9 di bonus ha accontentato le richieste del club granata mentre al calciatore, che secondo i rumors aveva trovato da tempo un accordo con l'Inter, andranno 6 milioni di euro all’anno netti, bonus compresi.

Un epilogo che ha due vincitori, la Juve che sostituisce con un pezzo da novanta De Ligt passato al Bayern Monaco e Urbano Cairo, astuto ad attendere il rilancio dei bianconeri sull'offerta interista (30 milioni più bonus più il cartellino di Casadei). La grande sconfitta invece resta proprio l'Inter, incappata nell'imperdonabile leggerezza di lasciarsi sfuggire il grande obbiettivo di mercato per la difesa.

Le reazioni sui social

Non è, però, l’unica sconfitta dell'Inter sul mercato dell’ultima settimana, che ha visto anche sfumare il colpo Paulo Dybala, accasatosi con la Roma.

Due affari sfumati che hanno fatto infuriare i tifosi, che dopo l’entusiasmo per il ritorno di Romelu Lukaku poche settimane fa, si sono ritrovati a criticare pesantemente la società. Proprio così sui social i tifosi nerazzurri non hanno preso bene la notizia. Grande la delusione per il mancato acquisto di Bremer ma adesso ad aumentare l'inquietudine di mette anche la paura di perdere pure Milan Skriniar, destinazione Paris Saint Germain.

Se per Dybala ha inciso l'abbondanza nel reparto offensivo, non ci sono scuse invece per Bremer, il grande obbiettivo dichiarato anche da parte di Beppe Marotta che ora è finito nel mirino degli interisti oltre che al centro dell’ironia degli juventini. Ma in questo caso le colpe dell'ad, secondo la prevalenza dei tweet, sono anche da dividere con la proprietà. Il presidente Steven Zhang e la proprietà Suning, sono però tra i più colpevolizzati.

Parallelamente, ci sono però tantissimi tifosi della Juve che invece ''godono'' per aver soffiato Bremer, eletto miglior difensore del campionato, a una diretta concorrente. Soprattutto all’Inter, che lo aveva in pugno. Sfottò inevitabili da parte bianconeri dei tifosi bianconeri che stavolta non hanno dubbi: "Questo è il 5 maggio del calciomercato".

