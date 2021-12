L'avvertimento di Conte all'Inter: "Magari torno e..."

Antonio Conte ha preso il Tottenham in una condizione disastrosa di classifica e nel giro di poche settimane l'ha già portato al quinto posto, a ridosso della zona Champions League, distante ora solo 6 lunghezze. Gli Spurs hanno sei punti di ritardo dall'Arsenal quarto ma con tre partite in meno e dunque il tecnico leccese è già riuscito nel suo intento: ridare un'anima ad una squadra che sembrava smarrita.

Al termine del match vinto per 3-0 contro il Crystal Palace, Conte ha trovato il modo di riparlare della sua ex squadra, l'Inter di Simone Inzaghi che sta dominando in Serie A: "Inter campione d’inverno? La continuità dell’Inter fa piacere perché è la continuità di un lavoro che noi abbiamo iniziato e adesso stanno continuando nel migliore dei modi. C’è solo da congratularsi, penso che l’Inter abbia posto le basi per stare lì per tanti anni", queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport. L'ex allenatore di Chelsea e Juventus ha poi fatto una battuta: "Magari tornerò un giorno per provare a ribaltare un’altra volta i pronostici".

Il Tottenham punta in alto