L'Inter toglie un asterisco: c'è la Thu-La a caccia del Napoli

Via il dente, via il dolore. Stasera l'Inter si toglie uno dei 2 asterischi che frenano la sua classifica, quello che evoca ricordi cattivi, lo scudetto perso nel 2022, proprio perdendo il recupero col Bologna. Meglio allora ricordare quello del 2024 con l'Atalanta (4-0), sempre per chiudere il buco lasciato dal viaggio in Arabia, perché non sempre l'asterisco porta male, anzi l'anno scorso fu balzo importante verso la seconda stella.

La coperta di Inzaghi continua ad avere rammendi importanti, senza Bisseck, Calhanoglu e Mkhitaryan per la seconda volta consecutiva. Solo che il Bologna di Italiano è molto più forte del Venezia di Di Francesco. Inzaghi proverà a vincere per la settima volta di fila in campionato (in assoluto, dopo il derby perso a settembre: 13 vittorie e 2 pareggi), ma sa che non è facile né scontato, perciò cala tutti gli assi che ha sul terreno rizollato del Meazza, provato nell'allenamento di rifinitura. Dentro perciò Dimarco e Thuram, risparmiati domenica sull'isola di Sant'Elena. Torna la ThuLa dall'inizio, che non segna insieme da maggio, ma che spesso è sostituita dai difensori: quello di Darmian a Venezia è stato il 13° gol del reparto, come nessun'altra squadra in Europa.

Torna anche Pavard, che dovrebbe fare titolare dopo quasi 2 mesi, lasciando proprio Darmian buono per un cambio. Non c'è Frattesi, di nuovo in panchina. Che fosse la riserva di Barella era già chiaro l'anno scorso, l'arrivo di Zielinski gli ha ristretto gli spazi. Vuole andarsene, ma l'Inter ha fissato l'asticella oltre il suo valore (il prezzo non sempre lo fa chi vende, anzi quasi mai) per cui a fronte di nessuno disposto a spendere 45 milioni è destinato a restare.

Inzaghi potrebbe utilizzare Zielinski o proprio Barella al posto di Calhanoglu (fuori per almeno 15 giorni), come ha già fatto in precedenza, ma la scelta che

più lo soddisfa è ancora quella di Asllani, in organico proprio per essere il vice del turco. L'albanese non è Calhanoglu, ma ha 22 anni ed è costato 16 milioni. Normale che l'Inter cerchi di tutelare il suo investimento.