Luna Rossa imbarca i tifosi: "Ora sognate con noi..."

«Ai tifosi chiedo di sognare con noi, per noi. Ci serve la spinta dei fans. In Italia la Coppa America è un sogno e noi stiamo inseguendo quel sogno da tanti anni. Adesso abbiamo una buona opportunità e la dobbiamo usare».

Lapidario ma anche romantico, uomo del sud con il cuore che a ogni emozione impazzisce e spinge in alto le pulsazioni Francesco Bruni spiega così la grande voglia di vincere di Luna Rossa Prada Pirelli. Oggi poco dopo le 14 con una promessa meteo di vento forte, inizia il primo incontro decisivo per conquistare la Louis Vuitton Cup e accedere al Match, il grande scontro con il defender Emirates New Zealand. È la quinta volta che Luna Rossa affronta la finale della selezione sfidanti: per due volte ha vinto, nel 2000 e nel 2021 e per due volte ha perso il Match proprio contro New Zealand, il team con cui intreccia ormai da quasi trent'anni i suoi destini.

L'avversario è Ineos Britannia di sir Ben Ainslie, già battuto sonoramente a Auckland, che dovrà battere sette volte. Il baronetto che divide il timone con Dylan Fletcher dice: «Siamo una nazione che ha legato il suo destino e potenza al mare. L'America's Cup è partita dalle acque britanniche dell'Isola di Wight e non l'abbiamo mai più vista, la vogliamo riportare a casa. Ci vogliono anni per costruire un team forte, Luna Rossa è partita 25 anni fa, noi da 10». Certo, tutti la vogliono e l'incontro sarà sanguinario, anche se dalla parte di Luna Rossa possiamo parlare di un piccolo vantaggio: è veloce in ogni condizione e ha battuto tutti. Britannia, se non è cambiata con nuove messe a punto, è molto rapida con vento forte ma potrebbe avere, si spera, dei punti deboli.

«Dopo i Round Robin gli inglesi sono cresciuti molto e mi aspetto una competizione molto equilibrata dice James Spithill che è quello che vogliamo, perché vogliamo mandare il Challenger contro i Kiwi ben preparato, per fare il lavoro che serve a batterlo». Il timoniere australiano aggiunge: «Penso che la pressione del pubblico sia un privilegio sentiamo un sacco di eccitazione e di energia positiva e non è un peso ma un fattore motivante. I tifosi italiani sono sempre i più numerosi di tutti gli altri, per noi sono un vantaggio una spinta». E infatti gli spettatori di Italia Uno che trasmette in chiaro sono un milione, con uno share lusinghiero. Jimmy e Checco sono ancora una volta i due timonieri, freddo il primo, siciliano il secondo. «Da Jimmy ho imparato la determinazione dice Checco quando ha un obiettivo non si distrarre, non guarda attorno. Vuole arrivare dove ha deciso e tiene tutti concentrati su quello».

E Jimmy risponde: «Checco è uno dei migliori velisti del mondo, porta tanta energia nel team. È stato un privilegio fare con lui la scorsa campagna e adesso abbiamo un'altra occasione e questa volta vogliamo andare più avanti».