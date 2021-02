Mbappé e Tsitsipas, "Next Generation Eu"

Uno è riservato e lo chiamano Donatello, per via della sua somiglianza con una delle Tartarughe Ninja. L'altro, invece, sorride spesso e ha un fascino da dio greco. La meglio gioventù di calcio e tennis ha la forza dirompente di Kylian Mbappé e il piglio un po' irriverente di Stefanos Tsitsipas. Entrambi figli del 1998, hanno peccato di hybris nei confronti di due divinità sportive come Lionel Messi e Rafael Nadal. La caduta degli dei.

Il francese Mbappé è forse, in questo momento, l'attaccante più forte del mondo. Ne abbiamo avuto la riprova l'altra sera al Camp Nou. È stato incontenibile: con una tripletta segnata al Barça, ha annichilito Messi e compagni, abbattuti con la furia di un titano. E facendo un dispetto all'argentino, rivale storico del suo idolo Cristiano Ronaldo. Già, il calciatore del Psg non ha mai nascosto di avere avuto come ispiratore proprio CR7. Ma se a 36 anni Ronaldo è quasi a fine carriera, il fuoriclasse transalpino, che a 22 anni ha già vinto da uomo-copertina il Mondiale 2018, ha il futuro in mano sua. E ora, dopo aver stravinto il duello Champions contro Messi, di certo Mbappé farà valere le sue ragioni agli sceicchi del Psg, che valutano di acquistare proprio la Pulce in estate. A quel punto il francese, il cui contratto scade nel giugno 2022, potrebbe lasciare il club qatariota e finire al Real Madrid. Squadra per la quale, a 14 anni, fece persino un provino, salvo poi essere scartato.

Oltre il calcio, però, la passione del francese è il tennis. E qui entra in gioco Stefanos Tsitsipas, che ieri a Melbourne ha firmato un'impresa contro Rafa Nadal. Sotto di due set, il 22enne greco ha ribaltato lo spagnolo e vinto dopo 4 ore di match. Se Nadal deve riporre in un cassetto il sogno del 21° titolo Slam, l'ellenico conferma di essere la bestia nera dei big three, già sconfitti in almeno un'occasione. Questi successi hanno reso Tsitsipas un mito in Grecia, la sua terra d'origine. Ora però il suo popolo di fedeli gli chiede un altro trionfo dopo le vittorie alle NextGen di Milano e alle Atp finals di Londra.