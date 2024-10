Il Napoli prova ad andare in fuga. Lukaku di rigore castiga un bel Como

Ascolta ora 00:00 00:00

Napoli Un tempo ciascuno ma quello del Napoli, il secondo, è travolgente e fa tutta la differenza al Maradona. La capolista se ne va (per adesso) perché sa soffrire e sa pungere quando le circostanze della gara lo richiedono. Sembra non esserci partita dopo appena 28 secondi quando McTominay aggiusta il pallone alle spalle di Audero con un perfetto diagonale, il gol più veloce della serie A. E in effetti non c'è partita nel primo tempo, perché gioca soltanto il Como: ha un altro ritmo, fa girare la palla velocemente e piazza le tende nella trequarti avversaria dove Lobotka e Anguissa fanno gli straordinari. I lombardi palleggiano in faccia alla capolista e s'impossessano subito delle chiavi del match, nonostante l'invenzione iniziale dello scozzese dopo una giocata illuminante di Lukaku. Il vantaggio anziché galvanizzare, intimorisce i partenopei che arretrano di fronte ai centrocampisti lariani, che prediligono il gioco a sinistra per poi virare sistematicamente dall'altra parte dove il gioiello Nico Paz agisce da play-maker, verticalizza e va a concludere. Prima spaventa Caprile con un tiro di poco fuori, poi sempre con il sinistro e sempre da fuori area, colpisce il palo interno. Classica situazione in cui il gol è nell'aria: ancora un cambio di gioco e ancora una conclusione dalla distanza, questa di Strefezza è millimetrica e vale il meritato pareggio.

Sale il Napoli nella ripresa, si sgonfiano gli avversari, si spegne Nico Paz, i giganti sono Lobotka e Anguissa, l'impatto sulla palla degli azzurri è più aggressivo, il pressing anche, come dimostra l'azione del penalty procurato da Olivera e trasformato da Lukaku.

Che sale di rendimento, alla fine per lui due assist e un gol. Conte ordina di passare a cinque in difesa ma c'è una mediana che domina e un attacco che punge, Neres fa tris e scalda il Maradona che il modesto Feliciani aveva più volte indispettito.