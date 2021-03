La guerra di nervi Luna Rossa-New Zeland è sul vento: "Adesso facciamoci una birra..."

Pareggio a reti bianche nella notte tra Luna Rossa e New Zealand nell'appassionante edizione dell'America's Cup. Il vento troppo debole ha causato il rinvio delle due prove con il commissario di regata Iain Murray che dopo due ore ha rimandato entrambi gli equipaggi nei propri hangar rinviando così le due regate a lunedì 15 marzo, come di consueto alle 4 italiane. Il regolamento, infatti, prevede che per procedere allo svolgimento delle prove si debba registrare una velocità di almeno 6,5 nodi per ben cinque minuti consecutivi prima della partenza (nello specifico tra i -9' e -4').

Oggi ad Auckland, nel golfo di Hauraki sono soffiati tra i 5 e i 7 nodi e non si sono mai verificate le condizioni richieste per gareggiare. Il punteggio resta dunque fissato sul 3-3 e domani ci si augura che Luna Rossa riesca a dare lo strappo decisivo per portarsi sul 5-3 in proprio favore: bisogna arrivare a 7 per vincere l'America's Cup.

Chi è favorito?

In tanti si sono chiesti chi ne sia uscito "vincitore" da questo rinvio ma in realtà forse entrambi gli equipaggi hanno tirato un sospiro di sollievo anche perché queste condizioni meteo incerte avrebbero sfavorito sia Luna Rossa che New Zealand. Gli AC75 con poco vento rischiano di non prendere velocità e si sarebbe assistito a due regate abbastanza piatte e senza alcun sussulto. Domani si tornerà subito in acqua anche perché sembra che le condizioni meteo siano favorevoli per il normale svolgimento delle due regate.

Tutto invariato

Vasco Vascotto, coach del Team Prada Pirelli ha commentato così il rinvio ai microfoni della Rai: "Un altro pareggio, ormai facciamo solo pareggi. Dovevamo aspettarcelo, la giornata era davvero al limite. Ora dobbiamo andare a dormire, fare una doccia e magari anche farci una birretta, che non guasta" , il suo pensiero. Vascotto è già concentrato per le due prove di domani: "Noi abbiamo una proiezione di 10-12 nodi da nord, ma con un gradiente da est che dovrebbe aiutare la brezza. Domani pensiamo di regatare. Oggi era al limite".

L'esperto e carismatico sailor di Luna Rossa ha poi svelato un retroscena sulle due ore che hanno preceduto poi il rinvio delle regate: "Noi eravamo in collegamento con i meteorologi: ci stiamo giocando qualcosa di così serio che non possiamo rischiare nulla, eravamo sempre sul pezzo. Sapevamo che era difficile, questo sì. Non abbiamo parole per tutti gli italiani che ci seguono, sappiamo che sono sempre più numerosi. Dovete tenere duro e supportarci fino alla fine. Speriamo di dare soddisfazioni e di festeggiare quando torniamo a casa".

