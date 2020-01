Piatek (Hertha) e Suso ai saluti Mertens strizza l'occhio all'Inter

Missione cessioni completata dal Milan, che ha definito le partenze di Suso al Siviglia (prestito che può diventare obbligo di riscatto a 20 milioni più bonus) e Piatek all'Hertha Berlino per 27 più bonus. Il prossimo a lasciare Milanello sarà Rodriguez, per il quale c'è stata la fumata nera col Napoli (mancata intesa sulla formula): adesso è a un passo dal PSV. In entrata i rossoneri lavorano a due colpi: come terzino è volata tra Robinson (Wigan) e Viña (Nacional). Possibile pure l'arrivo di un esterno d'attacco (idee Saelemaekers, De Paul e Zaracho), mentre davanti Piatek non sarà rimpiazzato vista l'esplosione di Rebic.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter ha chiuso il suo mercato in entrata con il giovane uruguaiano Satriano (classe 2001) dal Nacional, mentre in uscita Radu va al Parma e Dimarco è diretto al Verona. Scatenata la Fiorentina che prende Duncan dal Sassuolo per 15 milioni più bonus e si assicura per l'estate Kouamè (Genoa). Il club di Commisso ha fatto un sondaggio per Paquetà e ha sorpassato il Napoli per Amrabat: accordo col mediano e affare in dirittura col Verona per 18 milioni più 2 di bonus. Il marocchino si trasferirà in Toscana a luglio, poiché in questa stagione ha già indossato le maglie di Bruges e Verona. Proprio il club di Setti può cedere, sempre per l'estate, il gioiellino Kumbulla: il Napoli ha offerto 20 milioni più bonus, ma il centrale classe 2000 aspetta l'Inter. Uno dei tanti incroci pericolosi tra Marotta e Giuntoli: Mertens, infatti, è tentato dall'offerta nerazzurra (biennale da 4,5 milioni a stagione) per l'estate anche se ieri ha provato a inserirsi il Chelsea. Il rinnovo col Napoli non decolla e la punta può raggiungere l'amico Lukaku a Milano. De Laurentiis però non si farà trovare impreparato: preso per l'estate dalla Spal Petagna, che oggi farà le visite mediche. Operazione da 18 milioni più bonus. Sempre oggi Florenzi volerà in Spagna per firmare con il Valencia. Il suo però è solo un arrivederci, visto che lascia la Roma in prestito secco.