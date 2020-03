Il post al veleno di Mentana sulla Juventus: "Il tempo passa invano"

La decisione della Lega Serie A di rinviare al 13 maggio Juventus-Inter e le altre quattro partite della 26esima giornata inizialmente previste a porte chiuse ha creato un clima avvelenato sul campionato. I nerazzurri si sentano defraudati e penalizzati nei confronti di Lazio e della stessa Juventus nella corsa al titolo con Giuseppe Marotta che ha tuonato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport parlando di campionato falsato.

Il numero uno della Lega ha risposto per le rime a Marotta dato che venerdì pomeriggio era stato proposto all'Inter di giocare il derby d'Italia a porte parzialmente aperte nella serata di lunedì, ma lo stesso ad del club nerazzurro ha ammesso come questa ipotesi non sia mai stata presa in considerazione per diverse ragioni. In queste ore il dibattito si è fatto acceso soprattutto sui social con i tifosi di Inter, Juventus e non solo che stanno dando vita ad una battaglia di post al veleno dato che ognuno è convinto delle proprie ragioni.

Mentana si espone e sgancia la bomba

Il direttore del Tg LA7 ed editore del giornale online Open sui suoi canali social, come sempre, si è dilettato ad esprimere le sue opinioni che creano sempre motivo di discussione. Sulla sua pagina ufficiale Facebook ha prima analizzato quanto deciso dalla Lega Serie A: "Si svilupperanno mille polemiche, e solo per il big match. Ma siamo in una situazione senza precedenti. Giusto o sbagliato che sia, l’Inter ora si ritroverà a giocare le ultime 5 partite di campionato in 15 giorni: il 10 maggio Inter-Genoa il 13 Juve-inter, il 17 Inter-Napoli, il 20 Inter-Sampdoria e il 24 Atalanta-Inter".

Enrico Mentana si poi posto una domanda su una notizia che ha creato molto rumore: "Su questa rissa infernale su Juve-Inter c'è una cosa che non capisco: se si poteva giocare a porte aperte lunedì sera, cosa cambiava a farlo 24 ore prima, evitando così liti, sospetti e tutto quello a cui stiamo dando vita? Il rischio coronavirus c'è oggi come ci sarà domani, uguale. Chiedo per un amico, anzi due: un nerazzurro e un bianconero".

Mentana, però, ha fatto molto di più e nella giornata di ieri ha postato una foto eloquente su Instagram per pungere la Juventus. Nell'istantanea si vede il famoso contatto Iuliano-Ronaldo con al posto della faccia dell'ex difensore bianconero quella di Cristiano Ronaldo con una didascalia al vetriolo: "Il tempo passa invano". Il post ha raccolto oltre 12500 like e quasi 2000 commenti di ogni genere che hanno alimentato ancora di più le polemiche che non si sa quando si placheranno.

