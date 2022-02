"Prende a calci il gatto". Il calciatore del West Ham perde lo sponsor e finisce fuori rosa

Una multa di quasi 300mila euro, l’esclusione dalla rosa del West Ham e lo stop al contratto con Adidas. Kourt Zouma sta pagando a caro prezzo le violenze commesse su uno dei suoi due gatti domestici, riprese in un video circolato sui social nei giorni scorsi.

È stato il tabloid The Sun a pubblicare i video delle violenze di Zouma sul suo gatto. Le riprese, scaricate e salvate dal profilo Snapchat del fratello del calciatore francese, mostrano il difensore lanciare l'animale nella sua abitazione come fosse un oggetto, prenderlo a pugni e a schiaffi.

Dopo la pubblicazione del video, diventato virale sui social, l'Adidas è passata subito ai fatti. Il colosso dell'abbigliamento sportivo, infatti, ha subito ritirato la sponsorizzazione del calciatore: "Abbiamo concluso la nostra indagine e possiamo confermare che Kurt Zouma non è più un atleta a contratto con l'Adidas" ha tagliato corto l'azienda in un comunicato.

Nel frattempo il difensore francese è stato multato con il massimo previsto dal regolamento interno degli Hammers (250mila sterline) e messo fuori rosa. A nulla sono servite le scuse del 27enne: "Voglio chiedere scusa a chiunque sia rimasto sconvolto dal video. Vorrei assicurare tutti che i due gatti stanno bene e sono in salute. Sono amati da tutta la mia famiglia, è stato un incidente isolato che non si ripeterà".

Brutto episodio da parte di #Zouma in cui maltratta il suo gatto. Il #WestHam parlerà in privato col giocatore perché questi episodi non devono più succedere. -Conte pic.twitter.com/ylXLx0fkMJ — Contemedo (@memedoeconte) February 7, 2022

Le reazioni

Quelle immagini hanno provocato un'ondata di indignazione in tutta la Gran Bretagna. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che ha chiesto che il calciatore sia indagato penalmente e messo fuori rosa, come poi è avvenuto. A complicare le cose ci si è messo anche l'allenatore del West Ham, David Moyes, reo di aver schierato il calciatore contro il Watford prima che arrivasse la sospensione del club.

Moyes ha spiegato di essere "un grande amante degli animali, ma per prima cosa devo pensare a cosa è meglio per la mia squadra". Durante la partita però il francese è stato sonoramente fischiato, sia dai suoi tifosi sia da quelli avversari e l'associazione dei tifosi del West Ham ha chiesto che il giocatore venisse messo fuori rosa.

Intanto una petizione su change.org chiede l'incriminazione del calciatore (rischierebbe una condanna a quattro anni di carcere), firmata da più di 110mila persone in poche ore. La Rspca ('Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals'), ha sollecitato l'intervento di Scotland Yard e poi ottenuto, l'affidamento dei due gatti di Zouma, nel frattempo tolti al calciatore.

La vicenda ha creato problemi anche al West Ham, visto che uno degli sponsor della società londinese, Experience Kissimmee, ha confermato che sta valutando l'opportunità di interrompere anticipatamente l'accordo. Insomma, una bufera che rischia di influire negativamente sulla carriera di Zouma, la cui cessione aveva fruttato l'estate scorsa 35 milioni al Chelsea.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?