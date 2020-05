Psg campione di Francia, Icardi festeggia sui social: pioggia di insulti

In Francia hanno deciso di decretare la fine del campionato e di assegnare il titolo al Psg di Thomas Tuchel che al momento dello stop per via della pandemia da coronavirus vantava 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La Ligue 1 ha dunque chiuso i battenti decidendo di consegnare comunque il tricolore ai parigini che salgono così a quota nove in bacheca. Per Mauro Icardi, invece, si tratta del primissimo titolo in carriera arrivato in maniera un po' particolare in una stagione condizionata dal virus.

L'argentino ha comunque dato il suo grande apporto alla causa con 12 reti in campionato, più tre assist. Le reti in stagione diventano 20 se si contano anche le siglate in Coppa di Francia e i cinque sigilli in Champions League dove tutto ancora deve essere definito. Il Psg si è già qualificato ai quarti di finale della competizione con Atalanta, Atletico Madrid e Lipsia e ora si attende di capire se il mese di agosto sarà quello decisivo per portare a termine sia la Champions che l'Europa League o se tutto sarà annnullato.

La festa social

Mauro Icardi ha voluto festeggiare la conquista di questo atteso titolo su Instagram con una ricca story piena di foto e con tanto di ringraziamento ai tifosi. Inoltre, l'ex "odiato" capitano dell'Inter ha deciso di postare anche tre foto di lui festante con la maglia del Psg. Queste tre istantanee hanno raccolto il gradimento da parte di molti dei suoi 6,5 milioni di follower dato che in quasi 600.000 hanno messo il like e in 8.000 hanno commentato i post dell'attaccante del Psg.

Pioggia di insulti

In tanti si sono complimentati con il bomber 27enne argentino che ha comunque messo in bacheca il suo primo titolo da calciatore professionista. Tanti altri, la quasi totalità tifosi dell'Inter, hanno invece pensato bene di riempirgli la bacheca di insulti di ogni genere: "Ma vai a c... m...", "Lo aspettiamo a San Siro per sommergerlo di ogni tipo di cosa", "Fai ridere m...", "Fallito", "Imbarazzante", "Ma cosa c... esulti co..." e tanti altri ancora.

C'è chi ha anche usato l'ironia e dei toni più soft: "Certo che hai proprio un bel coraggio", "Inadeguato", "Ti ricordi quando riferendoti all'Inter dicevi 'Sola non la lascio mai?'" e ancora "Bravo, ora però fatti riscattare dal Psg e resta lì", "Sei un poveretto e in un momento come questo dovresti solo stare zitto e portare rispetto alle persone colpito da questo virus!".

Il rapporto tra l'Inter, i suoi tifosi e l'ex capitano è ormai compromesso e se il Psg non dovesse riscattarlo l'argentino tornerebbe a Milano ma solo di passaggio dato che ci sono Juventus e Milan interessate all'ex Sampdoria e Barcellona. Ma attenzione anche all'eventualità che il Psg lo riscatti per 70 milioni di euro per poi girarlo ai bianconeri e con l'Inter che a quel punto incasserebbe altri 10-15 milioni da parte del club francese. Per parlare di calciomercato è ancora presto ma l'asse tra Parigi-Milano e Torino sarà sicuramente infuocata.

