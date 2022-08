Raspadori e Kostic Napoli e Juve a caccia dell'ultimo colpo

Una spruzzata di imprevedibilità. È quella che vogliono regalarsi Juventus e Napoli, che puntano a chiudere entrambe acquisti di alto livello per alzare la qualità delle rispettive trequarti offensive. I bianconeri accelerano per l'esterno Filip Kostic, richiesto espressamente da Max Allegri. La dirigenza della Vecchia Signora ha trovato l'accordo con il calciatore serbo per un triennale da 2,7 milioni a stagione più bonus e adesso è al lavoro per chiudere con l'Eintracht Francoforte. I tedeschi puntano a incassare 20 milioni di euro dalla cessione dell'MVP dell'ultima edizione dell'Europa League, mentre la Juve ne offre 12. Parti al lavoro, con la regia dell'agente Alessandro Lucci, per trovare la quadra attraverso l'inserimento di alcuni bonus. Filtrano comunque sensazioni positive e la fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Tutto ok anche per il rinnovo fino al 2026 del gioiellino Nicolò Fagioli, che resterà alla corte di Allegri per provare a ritagliarsi uno spazio importante nella mediana juventina. Cherubini in azione pure sul fronte uscite: in dirittura d'arrivo l'accordo per il prestito secco del regista brasiliano Arthur al Valencia, con i bianconeri che pagheranno parte dell'ingaggio. In stand-by Rugani, cercato da Sampdoria, Verona, Empoli e Galatasaray. Il centrale appare poco propenso a trasferirsi in Turchia e - in caso di addio - preferirebbe restare in Italia, ma nessuna delle squadre interessate può coprire l'intero stipendio (3 milioni) del classe 1994. A proposito di difensori, si allontana da Juve e Inter un possibile obiettivo di mercato: Nikola Milenkovic è orientato, infatti, a rinnovare settimana prossima con la Fiorentina fino al 2025 con ritocco degli emolumenti a 3,5 milioni annui (bonus inclusi). Non solo la Juve: l'altra big protagonista delle trattative di giornata è il Napoli che ha sferrato l'assalto a Giacomo Raspadori. Summit ieri pomeriggio a Rivisondoli tra la dirigenza azzurra e quella del Sassuolo per provare a definire l'intesa per il passaggio dell'attaccante al club campano. Spalletti da giorni spinge per ottenere quello che ritiene l'erede ideale di Mertens (a un passo dal Galatasaray). La punta classe 2000 ha già detto sì alla società di De Laurentiis (contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione), ma manca ancora la quadra definitiva tra i club. Il Napoli ha offerto 31 milioni (bonus compresi), mentre il Sassuolo chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni. Servirà un altro faccia a faccia nelle prossime ore, ma regna comunque un moderato ottimismo. Da segnalare, inoltre, la visita in sede all'Inter dell'agente Federico Pastorello per proporre ai nerazzurri il centrale Acerbi, in uscita dalla Lazio. A oggi non è una priorità per Ausilio, ma può diventare un'occasione strada facendo, soprattutto se Lotito aprisse al prestito. Ufficiali infine il passaggio del brasiliano Marlon (Shakhtar) in prestito al Monza e quello di Gini Wijnaldum alla Roma in prestito con diritto di riscatto dal PSG.