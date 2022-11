Red Bull sbaglia: a Russell la sprint show

Anche la Red Bull può sbagliare le gomme. La gara sprint di Interlagos ci racconta una storia che quest'anno non avevamo ancora visto. Max Verstappen prova a fare il furbo montando le Pirelli medie mentre tutti partono per i 24 giri previsti con le gomme più morbide. Così mentre Magnussen dopo aver resistito davanti a tutti due giri comincia a fare il gambero (chiuderà ottavo prendendosi un punto d'oro per la Haas), là davanti succede qualcosa che quest'anno non era mai successo. Verstrappen va in crisi di gomme, le sue medie non funzionano proprio così lo passano via via Russell, Sainz e Hamilton. Max scivola addirittura giù dal podio in una Sprint che ha divertito tutti, soprattutto la torcida brasiliana che ha adottato Hamilton come il nuovo Senna dopo avergli concesso la nazionalità onoraria. La Mercedes vince così la prima gara della stagione anche se è solo una sprint race e non vale per le statistiche. Russell chiude davanti a tutti dopo una bella lotta con Max e oggi scatterà davanti a tutti in gara. Di fianco a lui ci sarà Hamilton perché Sainz perderà 5 posizioni per la sostituzione del motore termico (scatterà al settimo posto).

La Mercedes ha l'occasione per vincere, soprattutto ha l'occasione per soffiare altri punti alla Ferrari. Nella Sprint ne ha guadagnati 4, mentre Perez ha aggiunto un punto al suo vantaggio su Leclerc. Charles è stato l'unico a non partecipare alla festa. Là davanti si sono divertiti tutti tranne il Predestinato che ha guadagnato solo due posizioni in una gara decisamente anonima Un Leclerc sgonfio, ma provate voi a tenere alto il morale con un box che continua a pasticciare. Due Mercedes davanti con un Hamilton affamato e gasatissimo dai tifosi, possono davvero puntare al colpaccio. Certo fa un po' girare le scatole vedere che nel giorno di un raro errore Red Bull la Ferrari non è lì ad approfittarne. La Mercedes da Austin in poi sembra superiore alla Ferrari che dopo l'estate non è più migliorata. Da Maranello ci raccontano che ormai stanno lavorando per il 2023. Perdere il secondo posto piloti e costruttori sarebbe però un colpo basso.