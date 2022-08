La Roma sta con Felix e vince per Gini e Zaniolo

Abbonati all'1-0. La Roma non si sgancia più dal risultato con il quale ha battuto il Leicester nella semifinale e il Feyenoord nella finale della Conference League dell'anno scorso e continua a battere tutti con lo stesso risultato. Nella prima giornata ha rifilato l'1-0 alla Salernitana, ieri, alla seconda uscita stagionale, ha fatto altrettanto alla Cremonese (decide Smalling su assist di Pellegrini). Considerando anche il finale della scorsa stagione sono quattro partite di fila che la Roma non prende gol (Torino, Feyenoord, Salernitana e Cremonese), segno evidente che ormai Mourinho ha dato alla squadra la solidità che aveva a lungo ricercato.

Anche lo stadio, tutto esaurito, trasmette entusiasmo, ma al momento in casa Roma non ci sono solo buone notizie, anzi: domenica lo scontro, duro, fra il giovane Felix e Wijnaldum, che ha portato alla frattura (composta) della tibia dell'olandese (si deve ancora decidere se operarlo o meno, ma tornerà nel 2023). L'episodio ha fatto inevitabilmente innervosire Mourinho, che in allenamento vuole sì intensità ma anche attenzione. E ne è nata una grossa polemica. Il direttore sportivo Pinto non ha apprezzato il fatto che sui media si sia raccontato anche di qualche tensione fra lo staff e Felix, reo di essere entrato in maniera scomposta sul compagno: «Devo ringraziare i pochi media che non hanno cercato un colpevole per questa situazioni, tutti noi nel calcio abbiamo una responsabilità sociale e anche voi come giornalisti. Quelli che sono andati a cercare un colpevole e mettere il nome di un ragazzo Solo chi non ha giocato a calcio può scrivere queste cose».

Felix, sui social è stato bersaglio di insulti razzisti. Reazione che evidentemente il ds attribuisce alle notizie emerse. «Prima di parlare, provate a chiedere. Prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. Prima di giudicare, provate a conoscere l'intera storia», si è sfogato il giovane sui social.

Anche Mourinho ha negato che ci siano state tensioni con il proprio giocatore, mostrando una maglia in favore di Wijnaldum (Forza Gini): «A volte il calcio può essere uno schifo. In sole due settimane Wijnaldum è diventato uno di noi per le sue qualità umane. Purtroppo in un incidente molto sfortunato ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo per molto tempo, ma a volte non è solo il calcio ad essere uno schifo, ma anche le persone... Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale come Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo sono una vera feccia». Il nervosismo durante la gara con la Cremonese è aumentato a causa dell'infortunio alla spalla di Zaniolo. Nervosismo che l'ennesimo 1-0 e l'amore dell'Olimpico esaurito devono aiutare a far evaporare.