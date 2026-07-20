Se dopo 3 mondiali il presidente scopre che il medico di squadra è ginecologo

Argentina, sulla foto di Messi e Yamal si legge la prima finale dove uno ha fatto il bagnetto all'altro. Mah, molti calciatori sotto la doccia si insaponano la schiena

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Belgio, fuori con un meme su X che parla: De Bruyne e Courtois, amico che gli soffiò la ex: "uniti dal Belgio, divisi da una donna, eliminati dalla Spagna".

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Brasile in lutto ma con gol di Neymar su rigore. Il portiere Nyland gli dice "to paro". Lui "a mi no". Sul web: "È dialetto veneto!".

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Canada con poca umiltà, il Ct Marsch dopo il 3-0 preso dal Marocco: "Preferisco essere noi che loro". Ok.

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Croazia da non credere, fuori per il chip del sensore del pallone. Dopo l'anno del Milan, Modric ha visto anche questa.

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Egitto, i calciatori salutano Al Sisi: lui su un tappeto, loro dovevano stare con i piedi fuori, e la stretta di mano sembrava un inchino.

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Francia fuori non per le maledizioni paraguagie. L'argentino Olè dopo il 2-0 al Marocco titolava son già campioni con le corna. È la stampa, bellezza!

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Germania, Mertesacker non voleva parlare dell'assenza dell'Italia. Noi, invece, ci divertiamo a parlare del nuovo flop mondiale tedesco.

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Giappone eliminato dal Brasile, uno coi capelli blu si dispera in stile cartone e diventa una star tv. I brasiliani se lo portano con la Norvegia: eliminato due volte.

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Inghilterra fuori per il TikiTaka? No, per il Tuchel-Tuchel, poi Bellingham litiga con Messi e dà uno schiaffo a Varco: Bullingham.

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Iran-Egitto a Seattle in pieno Pride era, per la comunità Lgbt la gara dell'Orgoglio". Ah sì? Proteste dell'Iran e addio arcobaleno.

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Iraq incubo dei telecronisti: in 5 si chiamano Alì. Su X: se il Ct Arnold da indicazioni urlando Alì, si gira mezza squadra.

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Marocco, se l'Italia ci fosse stata e fosse passata da seconda ci avrebbero eliminato loro 10-3, come sulla spiaggia nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

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Messico ebbro di gioia: birre, risse, uno vendeva zucchero filato arrotolandolo sul volto dei clienti e una papera tifosa, Merlin, ha incontrato la Premier.

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Norvegia, in Perù durante i Mondiali sono nati circa 600 bambini che i genitori hanno chiamato Haaland.

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Olanda ricorda che le statistiche non contano. Non perde al Mondiale da 16 anni, ma viene comunque eliminata.

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Portogallo col Ct Martinez che sperava nei numeri per il 6. Fortunato, no? Nel 2016 si vinse l'Europeo Aveva ragione. Eliminati da Merino, numero 6.

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Stati Uniti travolti dal caso Balogun. In questo Mondiale volevano essere indimenticabili, ci sono riusciti.

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Spagna, De La Fuente diventato Ct grazie a un annuncio mentre era disoccupato. Da noi avrebbe chiesto il Reddito di Cittadinanza.

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Senegal, il Presidente federale Fall si è accorto solo ora che il medico della Nazionale presente da 3 Mondiali è un ginecologo

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Turchia flop ma allegra: la federazione regala ai giocatori, come promesso, delle ville a Bodrum, sul mar Egeo.

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Uzbekistan, il simbolo del formato a 48 squadre. Piaciuta molto a CR7 che gli ha fatto 2 gol. Rahmat, grazie in uzbeko.