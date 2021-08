La sfida tra i bomber: le "lettere" che svelano il futuro di Milan e Inter

OLIVIER GIROUD Anche se le sigle non permettono di delineare appieno la personalità di un soggetto, possono però aiutare a darci alcune informazioni sulle abilità e sull’energia che possiedono ed hanno a disposizione per utilizzarla a servizio della squadra nello sport in cui si cimentano. Si sa che al di là del talento esistono tante interferenze che possono limitare o spronare un calciatore. È il caso di Olivier Giroud, che sembra avere una forte volontà e una notevole grinta per combattere in campo e dimostrare così le sue capacità. L’aggressività, che emerge dalle lettere prolungate verticalmente, indica che egli vuole sempre essere un assoluto protagonista per la squadra che ha scelto: in questo caso il Milan. Tutto dipenderà da vari fattori, poiché egli è molto attento all’ambiente che lo circonda in quanto ama sentirsi ben inserito ed accolto, anche dalla dirigenza e dal trainer. In questo modo riuscirà a creare quello spirito di gruppo così necessario per cancellare ogni rivalità all’interno, causa di dissapori e sconfitte. (Qui la firma)

EDIN DZEKO Il giocatore è fondamentalmente un reattivo, un po’ aggressivo e se ciò gli servirà per restare a galla e continuare ad essere leader, sarà importante che impari a sciogliere alcuni nodi del suo carattere, accettando i consigli dell’allenatore che è certamente persona all’altezza della situazione. Sono certa che se Edin Dzeko troverà un ambiente tranquillo e stimolante sarà senza dubbio un acquisto assai favorevole per la squadra campione d’Italia. Due personalità diverse ma con la stessa voglia di dimostrare il loro talento per primeggiare ed essere vincenti. Se Giroud dimostra, attraverso lo studio del suo autografo, una forte volontà, in Dzeko si coglie la determinazione e la lungimiranza che potrebbe dare un punto in più rispetto al francese. (Qui la firma)